Под Волгоградом в фуре нашли бочки с сырьем для наркозелья

Расследования 01.08.2024 16:24
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01.08.2024 16:24
Партию контрабандного товара в грузовом автомобиле обнаружила мобильная группа Астраханской таможни на трассе в Волгоградской области. В грузовом отсеке находился разный товар – компьютерные комплектующие, маникюрные принадлежности, обувь, бытовая техника, световое оборудование. Но внимание проверяющих привлекли две пластиковые герметичные бочки объемом 200 литров без каких-либо этикеток с прозрачной маслянистой жидкостью.
Экспертиза показала, что в емкостях находится 4-Метилпропиофенон (1-(4-Метилфенил)пропан-1-он) – прекурсор весом 393,5 кг, который может использоваться для изготовления синтетических наркотиков и психотропных веществ. Данное вещество включено в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681.
По данному факту Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда через Государственную границу Российской Федерации прекурсоров в особо крупном размере).
Оказалось также, что в грузовике перевозились контрафактные двигатели и незадекларированные компьютерные комплектующие. По словам водителя, он вез товар разным получателям в города Южного федерального округа. Однако документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС, им не предоставлены. Установлено, что товары были ввезены в Россию без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу). Более 9,5 тысяч единиц компьютерных комплектующих (материнские платы, кабели, DVD диски) уже конфискованы по решению суда.
Также таможенники подтвердили контрафактность 7 автодвигателей известных марок и возбудили еще одно административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ – незаконное использование чужого товарного знака.
Фото Астраханской таможни
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