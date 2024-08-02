Под Волгоградом МУП заплатит 15 млн за отравление почвы фекалиями

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал исковые требования Нижне-Волжского межрегионального управления Росприронадзора к МУП «ЖКХ Городищенского района» о возмещении вреда, нанесенного почвам, в размере 14 853 477,6 руб. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, несанкционированный слив нечистот был зафиксирован в поселке Самофаловка Городищенского района после звонка неравнодушной жительницы.

Специалисты выехали на место происшествия и установили факт сброса стоков, к которому оказалось причастным МУП «ЖКХ Городищенского района».

По результатам проведения лабораторных исследований и измерений было установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в пробах почвы по нефтепродуктам и нитрат-иону.

По факту установленных нарушений Межрегиональным управлением произведен расчет размера вреда, причиненного почвам, который составил 14 853 477,6 руб.





В адрес нарушителя было направлено требование об оплате вреда почвам в добровольном порядке, однако в МУП на него не отреагировали. Тогда ведомство обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области, который в полном объеме удовлетворил требования ведомства.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение в силе. Взыскание вреда находится на контроле Росприроднадзора.

Фото межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»