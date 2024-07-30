Пакет законов о запрете треш-стримов приняла Госдума РФ





Государственная дума Российской Федерации сегодня, 30 июля, приняла пакет законов о запрете проведения треш-стримов в Сети. Законы прошли одним днем прошли второе и третье чтения

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГД, прежде всего, депутаты уточнили самое понятие треш-стрима. Под новомодной формулировкой отныне будут понимать информацию, "оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемую из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

После подписания законов главой государства треш-стримы официально будут отнесены к информации, запрещенной к распространению.

– Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций, — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Ведение треш-стримов станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса.

За распространение жестоких видео штраф составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических – от 800 тысяч до 1 млн.

Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Отметим, что в Волгограде за последний год разразились два крупных скандала, связанных с треш-стримерами Анатолием Осиповым и Павлом Прокудиным. Первый, как ранее сообщало ИА «Высота 102», обвинялся в лишении свободы, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и оскорблении представителя власти после трансляции с пытками подруги. Прокудин попал в поле зрения правоохранителей после того, как в прямом эфире оскорбил участников СВО.

Анатолий Осипов, по решению суда, будет проходить принудительное лечение. В отношении Прокудина расследуется уголовное дело.