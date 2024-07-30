Директора стройфирмы осудили за «мутный» ремонт в цехе «Титан-Баррикады»





Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес решение в отношении директора строительной фирмы ООО «Энергетик» Людмилы Меняйловой за мошенничество в особо крупном размере при ремонте конструкций на территории одного из цехов завода АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», сообщает V102.RU.

Из материалов дела следует, что в июне 2019 года между стройфирмой и заводом был заключен договор на выполнение ремонта ограждающих конструкций светоаэрационных фонарей одного из цехов производственного корпуса. В ходе заключения сделки директор фирмы Меняйлова умолчала, что у её организации отсутствуют условия и возможность для выполнения работ.

– Также при направлении заявки для участия в торгах на электронной площадке «Единая информационная система в сфере закупок» подсудимая предоставила ложную информацию о количестве работников организации, их квалификации, опыте в данных работах, а также материальной способности обеспечить исполнение обязательств по договору, – уточнили в суде.

За все время организации удалось выполнить работы лишь на 1 928 532,86 рублей, хотя в рамках договора заводом было выплачено 7 195 875,21 руб.

Кроме того, в процессе расследования выяснилось, что в январе 2019 года подсудимая, являясь также директором ООО «Содействие», заключила договор с ООО «Спецстрой» об оказании бухгалтерских и аудиторских услуг. После этого Меняйлова, используя служебное положение, имея доступ к бухгалтерской документации и расчетному счету ООО «Спецстрой», дала указание работнику ООО «Содействие» на перечисление денежных средств в размере 476 000 рублей, принадлежащих ООО «Спецстрой», на расчетный счет ООО «Энергетик» по вымышленному основанию. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Свою вину волгоградка не признала. Районный суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.