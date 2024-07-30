В центре Волгограда водитель Daewoo Nexia сбил лихача на электросамокате

29 июля в Центральном районе Волгограда вновь произошло ДТП с участием самокатчика. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель мобильного средства передвижения пытался с ветерком проскочить по пешеходному переходу на ул. Рокоссовского, однако угодил прямиком под колёса иномарки.

- В 16:45 водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выезжая с прилегающей территории напротив дома №32 «А» по ул. Рокоссовского, совершил наезд на электросамокатчика, который, не спешившись, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водитель самоката получил серьёзные травмы и был доставлен медиками в больницу.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала, что в Волгограде фиксируется всплеск ДТП с участием электросамокатов. Помочь исправить ситуацию должен был бы проект постановления «О порядке размещения и использования средств индивидуальной мобильности в границах городского округа город-герой Волгоград», разработанный ещё в мае 2024 года прокуратурой Волгограда и направленный главе города Владимиру Марченко, однако судьба документа неизвестна. Департаментом городского хозяйства информационный запрос редакции о введении соответствующих ограничений был проигнорирован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области