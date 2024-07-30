Происшествия

В центре Волгограда водитель Daewoo Nexia сбил лихача на электросамокате

Происшествия 30.07.2024 10:28
0
30.07.2024 10:28

29 июля в Центральном районе Волгограда вновь произошло ДТП с участием самокатчика. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель мобильного средства передвижения пытался с ветерком проскочить по пешеходному переходу на ул. Рокоссовского, однако угодил прямиком под колёса иномарки.

- В 16:45 водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, выезжая с прилегающей территории напротив дома №32 «А» по ул. Рокоссовского, совершил наезд на электросамокатчика, который, не спешившись, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии водитель самоката получил серьёзные травмы и был доставлен медиками в больницу.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» уже сообщала, что в Волгограде фиксируется всплеск ДТП с участием электросамокатов. Помочь исправить ситуацию должен был бы проект постановления «О порядке размещения и использования средств индивидуальной мобильности в границах городского округа город-герой Волгоград», разработанный ещё в мае 2024 года прокуратурой Волгограда и направленный главе города Владимиру Марченко, однако судьба документа неизвестна. Департаментом городского хозяйства информационный запрос редакции о введении соответствующих ограничений был проигнорирован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.07.2024 12:32
Происшествия 30.07.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 11:05
Происшествия 30.07.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 09:50
Происшествия 30.07.2024 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 07:19
Происшествия 30.07.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2024 06:54
Происшествия 30.07.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 20:54
Происшествия 29.07.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 20:02
Происшествия 29.07.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 19:21
Происшествия 29.07.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 17:48
Происшествия 29.07.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 17:06
Происшествия 29.07.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 16:13
Происшествия 29.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 16:13
Происшествия 29.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 15:53
Происшествия 29.07.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 15:41
Происшествия 29.07.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2024 15:32
Происшествия 29.07.2024 15:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Волгоградцы стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»Смотреть фотографии
13:06
«Мы не видели паники и слез»: на место крушения поезда Казань – Адлер первыми примчались жители ближайшего хутораСмотреть фотографии
12:32
Глава облздрава Себелев: после крушения поезда в больницах остается 21 пациентСмотреть фотографии
12:24
Резонансное дело о крушении поезда под Волгоградом ушло в РостовСмотреть фотографии
12:15
Мечтавшие попасть в Россию граждане Узбекистана притворились дынямиСмотреть фотографии
11:41
Денис Бояринцев: «Ротору» в матче с «Арсеналом» не хватило футбольной наглостиСмотреть фотографии
11:37
SHOT: семья водителя КАМАЗа подверглась травле после ЧП с поездом Казань – АдлерСмотреть фотографии
11:05
Трое пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в реанимацииСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 37-летнего добровольцаСмотреть фотографии
10:36
ЕР представила результаты законодательной деятельности по ключевым направлениямСмотреть фотографии
10:30
Боец ММА Джефф Монсон показал парочку коронных приемов волгоградским подросткамСмотреть фотографии
10:28
В центре Волгограда водитель Daewoo Nexia сбил лихача на электросамокатеСмотреть фотографии
10:25
116 машин конфисковали у водителей-пьяниц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В больницах Волгоградской области остаются 19 пассажиров поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся на трассе иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгоградской области рецидивист до смерти забил сожительницуСмотреть фотографии
08:52
Волгоградская теннисистка выиграла турнир в ПортугалииСмотреть фотографии
08:19
Депутат Госдумы от Волгоградской области застрял в протестующем КаракасеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:19
12 поездов задерживаются после ЧП на желдороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
Ночью пассажиры поезда из Казани продолжили путь до АдлераСмотреть фотографии
06:38
Суд в Волгограде возобновил процесс о скандальном избиении подростка полицейскимСмотреть фотографии
23:07
Не удержали: «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Арсенала»Смотреть фотографии
22:10
Оперштаб уточнил число пострадавших в ЧП с поездом Казань-АдлерСмотреть фотографии
22:01
311 пассажиров поезда Казань-Адлер продолжили путь к морюСмотреть фотографии
21:45
Страховая компания озвучила размер выплат пострадавшим пассажирам поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
21:01
«Глянул вперед, а там – ё-моё. Полсостава на полу»: пассажиры рассказали о крушении поезда Казань – АдлерСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
«Готовлюсь к приемке школы»: под Волгоградом мама ученика напугала педагогов фото с винтовкойСмотреть фотографии
20:31
Волгоградская бегунья завоевала бронзу на Всероссийских соревнованияхСмотреть фотографии
20:18
РЖД отчиталось о ходе восстановительных работ на месте крушения поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
20:02
Последствия крушения поезда Казань-Адлер сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
 