Прокуратура предложила властям Волгограда урезонить электросамокатчиков





В Волгограде городская прокуратура подготовила инициативу, предусматривающую ряд ограничений при использовании электросамокатов на городских улицах. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель надзорного органа Оксана Черединина, предложения были подготовлены по результатам анализа законности в сфере дорожно-транспортного травматизма с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Выводы, к которым пришла прокуратура, оказались неутешительными. Только за 2023 год в Волгограде в ДТП с участием электросамокатов пострадали семеро детей, один подросток погиб под колесами кроссовера.

– В Волгограде получили широкое распространение услуги кикшеринга. Как следствие увеличения количества средств индивидуальной мобильности возросло и число дорожно-транспортных происшествий с их участием. Согласно статистике на территории областного центра в 2023 году зарегистрировано 19 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, при которых 1 ребенок погиб, 19 человек получили ранения, в том числе 7 несовершеннолетних, – рассказала ИА «Высота 102» Оксана Черединина. –При этом в муниципальной правовой базе Волгограда отсутствует нормативный акт, регламентирующий порядок использования средств индивидуальной мобильности как со стороны операторов, так и со стороны потребителей.

С учетом всех перечисленных обстоятельств прокуратурой Волгограда в адрес главы города Владимира Марченко направлен проект постановления «О порядке размещения и использования средств индивидуальной мобильности в границах городского округа город-герой Волгоград».

– Проект предусматривает установление требований к местам расположения (стоянки) средств индивидуальной мобильности, формированию зон ограничения скорости движения СИМ, а также зон запрета их эксплуатации, – поясняет представитель прокуратуры. – Предполагается, что нормативное регулирование порядка размещения и использования средств индивидуальной мобильности будет способствовать снижению дорожно-транспортного травматизма, формированию комфортной и безопасной городской среды.

Документ в настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», уже находится на рассмотрении в администрации Волгограда. О результатах его рассмотрения и выводах, к которым придут чиновники, информагентство сообщит дополнительно.

Отметим, что до нормотворческой инициативы прокуратуры в администрации города, несмотря на многочисленные ДТП в центре города, чиновники не предпринимали никаких самостоятельных попыток урегулировать ситуацию. Не выходили с инициативами и депутаты городской думы. При этом в соседних регионах уже не первый месяц действуют ограничения на передвижения СИМ.

Ранее ИА «Высота 102» подробно разбирало проблему с самокатами в Волгограде в отдельном материале «Была бы воля».