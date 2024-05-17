



В 2024 году с наступлением благоприятных погодных условий представители кикшеринговых организаций, предоставляющих электросамокаты в краткосрочную аренду, открыли в Волгограде новый сезон. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные компаний Whoosh и «Юрент», сейчас для волгоградцев доступны 2200 устройств, что на 800 средств индивидуальной мобильности больше, чем в 2023 году. Одновременно с ростом количества электросамокатов на улицах регионального центра увеличивается и количество ДТП с их участием. Планируют ли власти Волгограда решать проблему, разбирались корреспонденты ИА «Высота 102».

Источник повышенной опасности

По информации прокуратуры Волгограда, с начала 2024 года только лишь официально зарегистрированы 2 ДТП с участием СИМ, в которых 2 человека получили ранения, в том числе пострадал и один ребёнок.

Ещё более удручающую статистику за предыдущие периоды приводит Госавтоинспекция. По информации правоохранителей, в 2023 году с участием средств индивидуальной мобильности на территории областного центра официально зарегистрированы 42 ДТП. При этом за год аварийность выросла сразу в 7 раз. В 2022 году инспекторы фиксировали всего лишь 3 такого рода ДТП.

Естественно, что происшествия с участием мчащихся на средствах индивидуальной мобильности горожан едва ли для последних могут закончиться чем-то хорошим.

- Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ на территории города Волгограда за 2023 год, в 31 случае волгоградцами получены травмы различной степени тяжести, из них 13 ДТП произошло с участием детей, в том числе в 1 происшествии погиб ребенок. Среди пострадавших преобладают травмы, классифицируемые специалистами как «легкий» и «средний» вред здоровью, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации кикшеринговых компаний, центр города — самое популярное место для начала и завершения транспортных поездок. Именно на эту часть региональной столицы и приходится львиная доля происшествий с участием электросамокатов.

Подтверждают приведенные данные и в прокуратуре Волгограда.



- К местам локализации ДТП с участием СИМ относятся: ул. Советская, пр. им. Ленина, ул. 7-й Гвардейской Дивизии, ул. Комсомольская, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Николая Отрады, ул. Маршала Жукова, ул. Академика Богомольца, ул. Новороссийская, ул. Продольная, ул. Маршала Чуйкова, ул. Песчанокопская, ул. Красноуфимская, ул. Козловская, ул. Калинина, наб. 62-й Армии, ул. Таращанцев, ул. Карская, — сообщили в надзорном органе в ответ на запрос редакции ИА «Высота 102».

Бюрократический маховик

В 2024 году по требованию прокуратуры в некоторых крупных городах России местные власти приступили к внедрению запрета на использование электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности на некоторых центральных улицах. К примеру, с 1 апреля такие ограничения начали действовать в областной столице соседней с Волгоградской Саратовской области – на центральных улицах Саратова, в частности, запретили езду на СИМ, установив соответствующие дорожные знаки. Но и это не все: учитывая лихой нрав самокатчиков, власти приняли решение внедрить принудительную блокировку средств передвижения на запрещенных территориях. Интересно, что кикшеринговые фирмы охотно пошли на сделку с властями.

В Волгограде, несмотря на готовые наработки коллег, бюрократический маховик только-только начинает раскачку, а пешеходы вынуждены всё так же беспомощно лавировать промеж мчащихся на электросамокатах лихачей.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в городскую администрацию с просьбой прокомментировать планы по запрету электросамокатов. Однако здесь ничего внятного пояснить не смогли.

– Какие-либо решения, в том числе касающиеся запрета движения СИМ на конкретных участках улично-дорожной сети, могут быть приняты только после всестороннего обсуждения данного вопроса со всеми заинтересованными сторонами, — обтекаемо ответили на запрос информагентства в администрации Волгограда.

Рассмотрение данной проблемы, по словам чиновников Волгограда, внесено в план работы муниципалитета на ближайшее время. Вот только точные сроки в ответе на запрос ИА «Высота 102» в мэрии не назвали. А это значит, что предстоящим летом, вероятнее всего, и самокатчики и пешеходы по-прежнему будут предоставлены сами себе.

Было бы желание

Обращаясь снова к опыту Саратова, отметим, что запрет на передвижение по центральным улицам на электросамокатах и гироскутерах здесь был внедрен по инициативе прокуратуры. Именно надзорный орган направил соответствующее предложение в администрацию города. К чести саратовских чиновников, в мэрии откладывать рассмотрение вопроса не стали и, преодолев инертность, перешли от слов к бодрым конкретным действиям.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в прокуратуру Волгограда с вопросом, какие меры для снижения травматизма на улицах планируют предпринимать. В ответе на запрос редакции сообщается, что первые шаги уже сделаны.

– В целях повышения безопасности дорожного движения прокуратурой города в адрес адрес администрации Волгограда направлено предложение о рассмотрении вопроса ограничения использования средств индивидуальной мобильности в местах массового пребывания граждан.

А это еще и деньги

Интересно, что 14 мая, выступая с ежегодным отчетом, губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что внесения изменений в ПДД и признания СИМ транспортными средствами недостаточно. Чиновник, сообщает «Парламентская газета», назвал принципиальные решения, которые намерен воплотить в жизнь с помощью депутатов Госдумы. Одно из них – понуждение кикшеринговых компаний платить налоги в городскую казну.

– Надо наделить Петербург полномочиями определять зоны и характер ограничений для СИМ. Установить в числе требований наличие статуса налогового резидента России. Мы не знаем, где они зарегистрированы. А должны быть – в России. И в Петербурге. Также нужно организовать платные парковочные места и запретить движение по тротуарам и площадям, – заявил Беглов.

С губернатором Петербурга согласились чиновники и депутаты, которые считают, что требование к компаниям кикшеринга стать налоговыми резидентами России вполне реально. Правда, отмечается, что такие компании сложнее будет заставить открывать юрлица непосредственно в регионах. Другое дело – плата за аренду городской земли, на которой паркуются самокаты. Во всех городах России, уверены представители Санкт-Петербурга, брать плату возможно уже сейчас – по тому же принципу, как платят за парковку автомобилей частные лица.