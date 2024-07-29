Не удержали: «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Арсенала»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 29 июля, дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1 в третьем туре чемпионата Первой лиги, сообщает V102.RU. Несмотря на рабочий день, поддержать команду на родную арену пришли 18205 зрителей. Болельщики до последних минут надеялись, если не на победу, то на продолжение серии без поражений. Но удержать ничью сине-голубым не удалось.







К слову, перед началом поединка автограф-сессию для болельщиков провел легендарный нападающий «Ротора» Владимир Файзулин. Заслуженный ветеран волгоградского футбола сфотографировался с поклонниками, подняв им настроение.



По сравнению с прошлой ничейной встречей с московским «Торпедо» наставник сине-голубых Денис Бояринцев сделал всего лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо Юрия Завезёна с первых минут вышел Игорь Соколов.Также в заявку вернулся Алексей Никитин, восстановившийся после травмы. Кроме того, в запас попали 19-летний голкипер Батыр Умиров, подписавший первый профессиональный контракт с волгоградским клубом несколько дней назад, и очередной новичок команды Дамир Таликин. Что касается гостей, то в их составе из-за травм отсутствовали оба основных центральных защитника — Кирилл Большаков и Эрвинг Ботака-Иобома. При этом в запасе у «канониров» остались два экс-игрока «Ротора» — Артём Попов и Роман Минаев.Между тем, матч начался с острой ситуации. Уже на третьей минуте опасный момент создали хозяева. После подачи с правого фланга в исполнении Соколова Владислав Тюрин выиграл верховую борьбу у защитника и пробил в падении, но неточно. Туляки ответили спустя десять минут. После розыгрыша углового с линии штрафной нанес мощный удар Илья Азявин. К счастью для волгоградцев, мяч пролетел чуть выше ворот.Вскоре сине-голубые получили еще одну возможность открыть счет. Со стандарта выстрелил Михаил Мальцев - на месте оказался вратарь «Арсенала» Михаил Левашов и отбил мяч в сторону. В середине тайма футболист хозяев Иван Пяткин получил травму и был вынужден досрочно завершить игру. Вместо 20-летнего игрока центра поля вышел Никита Плотников.«Канониры» постепенно перехватили инициативу и больше времени проводили на чужой половине. При этом оборона «Ротора» справлялась с давлением оппонентов и до конца тайма не позволила красно-желтым создать острые моменты. В итоге отдыхать команды так и ушли без забитых голов.В перерыве Денис Бояринцев принял решение освежить полузащиту и заменил Соколова на Таликина. В начале второй половины гости получили право на штрафной, с которого нанес удар один из лидеров коллектива Сергей Ткачев и попал в штангу. Сине-голубые ответили - после навеса в исполнении Тюрина его тезка Владислав Морозов пробил головой. Но снова гостей выручил Левашов.В середине тайма, как и в первой половине, туляки стали перехватывать инициативу и все чаще подходили к чужой штрафной. Хозяева грамотно отбивались и явно ближе к концовке были согласны на ничью. На 79-й минуте вместо Тюрина вышел дополнительный игрок в защиту Алексей Никитин. А уже вскоре произошло редкое событие в футбольных поединках - травму получил главный арбитр Роман Галимов и не смог завершить встречу. Его заменил резервный судья Дмитрий Прокопов, являющийся уроженцем Волгограда.К большому разочарованию волгоградских поклонников, финальный отрезок игры остался за подопечными Александра Сторожука. На 90-й минуте красно-желтые разыграли угловой, после которого Никита Раздорских приложился к мячу и нанес прицельный удар с дальней позиции. Никита Чагров оказался бессилен, и тульская команда открыла счет в ключевой момент. Прокопов к основному времени добавил шесть минут. Волгоградские футболисты после пропущенного гола побежали из последних сил в атаку, но их попытки сравнять не увенчались успехом.Таким образом, «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне и после трех туров идет на восьмом месте. В следующем матче сине-голубые на выезде сыграют против нижнекамского «Нефтехимика» 4 августа. Начало в 18-00 ч. «Арсенал» же одержал третью победу подряд со счетом 1:0 и единолично лидирует в чемпионате на данный момент.