Не удержали: «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне от «Арсенала»

По сравнению с прошлой ничейной встречей с московским «Торпедо» наставник сине-голубых Денис Бояринцев сделал всего лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо Юрия Завезёна с первых минут вышел Игорь Соколов.Также в заявку вернулся Алексей Никитин, восстановившийся после травмы. Кроме того, в запас попали 19-летний голкипер Батыр Умиров, подписавший первый профессиональный контракт с волгоградским клубом несколько дней назад, и очередной новичок команды Дамир Таликин. Что касается гостей, то в их составе из-за травм отсутствовали оба основных центральных защитника — Кирилл Большаков и Эрвинг Ботака-Иобома. При этом в запасе у «канониров» остались два экс-игрока «Ротора» — Артём Попов и Роман Минаев.
Между тем, матч начался с острой ситуации. Уже на третьей минуте опасный момент создали хозяева. После подачи с правого фланга в исполнении Соколова Владислав Тюрин выиграл верховую борьбу у защитника и пробил в падении, но неточно. Туляки ответили спустя десять минут. После розыгрыша углового с линии штрафной нанес мощный удар Илья Азявин. К счастью для волгоградцев, мяч пролетел чуть выше ворот.
Вскоре сине-голубые получили еще одну возможность открыть счет. Со стандарта выстрелил Михаил Мальцев - на месте оказался вратарь «Арсенала» Михаил Левашов и отбил мяч в сторону. В середине тайма футболист хозяев Иван Пяткин получил травму и был вынужден досрочно завершить игру. Вместо 20-летнего игрока центра поля вышел Никита Плотников.
«Канониры» постепенно перехватили инициативу и больше времени проводили на чужой половине. При этом оборона «Ротора» справлялась с давлением оппонентов и до конца тайма не позволила красно-желтым создать острые моменты. В итоге отдыхать команды так и ушли без забитых голов.
В перерыве Денис Бояринцев принял решение освежить полузащиту и заменил Соколова на Таликина. В начале второй половины гости получили право на штрафной, с которого нанес удар один из лидеров коллектива Сергей Ткачев и попал в штангу. Сине-голубые ответили - после навеса в исполнении Тюрина его тезка Владислав Морозов пробил головой. Но снова гостей выручил Левашов.
В середине тайма, как и в первой половине, туляки стали перехватывать инициативу и все чаще подходили к чужой штрафной. Хозяева грамотно отбивались и явно ближе к концовке были согласны на ничью. На 79-й минуте вместо Тюрина вышел дополнительный игрок в защиту Алексей Никитин. А уже вскоре произошло редкое событие в футбольных поединках - травму получил главный арбитр Роман Галимов и не смог завершить встречу. Его заменил резервный судья Дмитрий Прокопов, являющийся уроженцем Волгограда.
К большому разочарованию волгоградских поклонников, финальный отрезок игры остался за подопечными Александра Сторожука. На 90-й минуте красно-желтые разыграли угловой, после которого Никита Раздорских приложился к мячу и нанес прицельный удар с дальней позиции. Никита Чагров оказался бессилен, и тульская команда открыла счет в ключевой момент. Прокопов к основному времени добавил шесть минут. Волгоградские футболисты после пропущенного гола побежали из последних сил в атаку, но их попытки сравнять не увенчались успехом.
Таким образом, «Ротор» потерпел первое поражение в сезоне и после трех туров идет на восьмом месте. В следующем матче сине-голубые на выезде сыграют против нижнекамского «Нефтехимика» 4 августа. Начало в 18-00 ч. «Арсенал» же одержал третью победу подряд со счетом 1:0 и единолично лидирует в чемпионате на данный момент.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» / vk.com