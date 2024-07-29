Сегодня, 29 июля, избирательная комиссия Волгоградской области объявила о завершении процедуры регистрации кандидатов в губернаторы, передает V102.RU.
- Все пять кандидатов, выдвинутых на должность главы региона, зарегистрированы, - сообщили в ИКВО.
На сегодняшнем заседании избирательная комиссия присвоила статус зарегистрированных кандидатов для участия в выборах губернатора сразу троим выдвиженцам - Алексею Васютенко (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Алексею Кононенко (ЛДПР) и Олегу Дмитриеву (КПРФ).
Самым первым, напомним, удостоверение кандидата получил действующий глава региона Андрей Бочаров (партия «Единая Россия»). Следом избирательная комиссия зарегистрировала Евгения Кареликова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Таким образом, в выборах губернатора Волгоградской области примут участие пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
Как пояснили в ИКВО, в соответствии с законом фамилии зарегистрированных кандидатов будут указаны в бюллетене для голосования в алфавитном порядке:
Бочаров Андрей Иванович
Васютенко Алексей Васильевич
Дмитриев Олег Васильевич
Кареликов Евгений Андреевич
Кононенко Алексей Юрьевич
Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора Волгоградской области также был утвержден сегодня, 29 июля.
Выборы губернатора Волгоградской области, напомним, пройдут 6-8 сентября 2024 года.