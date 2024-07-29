Два вертолета МЧС готовы к вылету на место крушения поезда под Волгоградом

Происшествия 29.07.2024 13:56
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29.07.2024 13:56
324 специалиста и 109 единиц техники МЧС работают на месте схода вагонов в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в МЧС РФ, к вылету готовы два вертолета МИ-8 МЧС РФ.
Напомним, авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км. от станции Котельниково Волгоградской области. Перед пассажирским составом на пути вылетел КАМАЗ. Предварительно, сошли с рельсов 8 вагонов. Пострадавших эвакуируют. Водитель грузовика госпитализирован.
Пока поступают противоречивые данные о количестве пострадавших. По данным различных источников, их может быть от 37 до 100 человек. Информация уточняется.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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