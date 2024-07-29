Химические вещества, нехарактерные для бытовой канализации, обнаружены в стоках канализационной насосной станции № 4 в Волгограде, где в начале июля прогремел взрыв. Об этом, как передает V102.RU, стало известно сегодня, 29 июля, на заседании оперативного штаба на месте ЧП, которое проводит глава региона Андрей Бочаров.

Специалисты доложили главе региона о проведении аварийно-восстановительных работ и сообщили некоторые интересные факты, которые стали известны после произошедшего ЧП.

- Особое внимание обратили на характеристики обнаруженных здесь в большом объеме сточных масс — с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно, - рассказали в администрации региона.

Сообщается, что глава региона дал указание оснастить КНС приборами и датчиками, фиксирующими состояние сточных вод, в том числе по предельно-допустимым концентрациям.

Напомним, взрыв на КНС-4 в Красноармейском районе Волгограда прогремел 6 июля. Погибли пять человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Фото: администрации Волгоградской области