Бочаров на КНС в Волгограде проводит заседание оперштаба по ликвидации ЧС

Сегодня, 29 июля, губернатор Андрей Бочаров проводит заседание оперативного штаба в Красноармейском районе Волгограда по ликвидации последствий ЧС на канализационной насосной станции № 4. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

- В центре внимания — ликвидация последствий ЧС на канализационной насосной станции № 4, восстановление штатной работы одного из опорных объектов ЖКХ, - сообщили в обладмине.





Глава региона осмотрел разрушенное здание, спустился со специалистами в машинный зал, ознакомился с организацией временной схемы отведения стоков.

После осмотра руководство «Концессий водоснабжения» и городской администрации доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. В частности, специалисты обратили внимание главы региона на то, что на КНС в большом объеме зафиксированы сточные массы с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно.

Напомним , взрыв на канализационной станции произошел 6 июля во время производства сварочных работ. В результате ЧП погибли пять человек.

Фото: администрации Волгоградской области

