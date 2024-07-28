В Волгоградской области на реках Донского бассейна построят 20 плотин

В Волгоградской области власти готовятся к реализации ещё одного масштабного проекта в сфере экологии. Как сообщает ИА «Высота 102», облкомприроды объявил о поиске подрядной организации, которой предстоит спроектировать 20 плотин на реках Донского бассейна. На эти цели из бюджета выделено 60 млн рублей. Новые объекты должны появиться на территории: Алексеевского, Городищенского, Иловлинского, Калачёвского, Камышинского, Клетского, Кумылженского, Новоаннинского, Ольховского и Фроловского районов.

Согласно проектно-сметной документации, строительство планируется в два этапа. В рамках первого, сразу шесть водопропускных сооружений специалисты рассчитывают построить на Кумылге. Кроме того, ещё две плотины будут возведены на реке Бердия и одна на реке Куртлак.

На втором этапе пять гидротехнических сооружений должны появиться на Иловле, два на Сухой Перекопке, по одному на Арчеде, Червленной и Донской Царице.

По расчётам экспертов, плотины помогут обводнить водоёмы, создав возможность регулирования расхода воды, что положительно скажется на прилегающих природных объектах. Кроме того, сооружения должны будут обеспечить бесперебойное транспортное сообщение местных населённых пунктов.

Отметим, проектировщик должен быть определён по итогу конкурсных процедур в начале августа 2024 года. Подготовить пакет документов, необходимый для строительства водопропускных сооружений, специалистам предстоит в течение 210 дней с момента подписания контракта. Лишь после их разработки власти смогут приступить к реализации масштабного проекта.