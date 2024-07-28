В Волгограде на фоне обновления подвижного состава, реорганизации транспортных предприятий сохраняются проблемы в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал службы занятости населения, только лишь за минувшие несколько месяцев крупнейшие транспортные предприятия города в общей сложности заявили о нехватке 111 водителей.

Сильнее всего кадровый дефицит сказался на работе МУП «Метроэлектротранс». Согласно анкете организации, предприятию требуются 71 водитель троллейбуса. Работников пытаются соблазнить льготной пенсией и возможностью трудоустройства практически во всех районах областного центра за исключением Кировского. Заработную плату на предприятии обещают в диапазоне 45-80 тыс. рублей.

Примечательное, что власти Волгограда сетуют, что именно нехватка сотрудников не даёт в полную силу использовать ранее приобретённые троллейбусы для обслуживания маршрутов №10 и №10А.

- По информации МУП «Метроэлектротранс», предприятие остро нуждается в водителях и прилагает все усилия для того, чтоб обучить новых и укомплектовать водительский штат. После чего перевозчик сможет вернуться к вопросу о корректировки расписания и увеличению количества рейсов на обслуживаемых муниципальных маршрутах города, - рассказали в департаменте городского хозяйства.

При этом нехватка водителей отмечалась предприятием ещё в 2023 году. Тогда именно эта причина заставила мэрию до последнего откладывать запуск маршрута №10 «Жилгородок – Площадь Куйбышева». Судя по данным службы занятости населения, в настоящее время ситуация не только не решена, но даже и ухудшилась.

Примечательно, что не хватает водителей не только «Метроэлектротрансу», но и его конкурентам. Так, «ЭлектроТранспорт Плюс» также разместил на государственном портале заявку на приём 20 водителей трамваев. Организация сулит потенциальным работникам заработную плату от 42 до 60 тыс. рублей.

Такое же количество сотрудников недостаёт и в штате водителей муниципального перевозчика «ВПАТП № 7». Предприятие принимает специалистов на фиксированный оклад в 50 тыс. рублей.

Отметим, редакция не стала суммировать с перечисленной статистикой данные «Волгоградского автобусного парка», так как информация в анкете организации не обновлялась с февраля 2024 года. На тот момент предприятие также отмечало острый дефицит кадров. Для нормальной работы организации требовалось 50 специалистов. Компания обещала соискателям платить по 70-90 тыс. в месяц. Однако, учитывая, что в подвижном составе компании сейчас начали крутить аудио объявления о приёме на работу трудовых мигрантов, в той или иной степени, но проблема продолжает оставаться для предприятия актуальной.