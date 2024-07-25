В Волжском лжегадалка под угрозой порчи выманила 80 тысяч рублей





В городе Волжском Волгоградской области от рук псевдогадалки пострадала 51-летняя местная жительница. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, мошенница под угрозой порчи выманила у волжанки 80 тысяч рублей.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что ей позвонила неизвестная, представилась гадалкой и предложила свои услуги. Женщина отказалась от ее услуг – в ответ гадалка стала угрожать наведением порчи.

Испугавшись, женщина согласила на проведение обряда по привлечению удачи и перевела на продиктованный номер через мобильный банк крупную сумму. Спустя время потерпевшая поняла, что попалась в руки мошенницы.

По данному факту полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

- Не следует вступать в разговоры с незнакомыми людьми, которые называют себя «целителями», «экстрасенсами», «ясновидящими» и предлагают вам свои «магические» услуги. Будьте бдительны, - предупреждают волгоградцев в полиции.