В Волгограде пройдет тур чемпионата России по пляжному гандболу





С 22 по 24 июля в Волгограде на песчаной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса на Семи ветрах пройдет третий тур чемпионата России по пляжному гандболу, где выступит «Динамо», сообщает V102.RU.

Бело-голубые к домашнему этапу подошли на четвертом месте, заработав 90 очков. Столько же баллов имеет и сборная Краснодарского края, но кубанский коллектив стоит выше в турнирной таблице по дополнительным показателям. Напомним, что в прошлом туре в Анапе подопечные Анны Сидоричевой одержали пять побед и лишь однажды уступили в серии буллитов лидеру турнира — новороссийской «Черноморочке».

Этап в Волгограде начнется 22 июля в 15-00 ч. Календарь матчей «Динамо» выглядит следующим образом:

22 июля

16.20 «Динамо» (Волгоград) – «КубГУ» (Краснодар)

18.20 «Динамо» (Волгоград) – Краснодарский край

23 июля

9.40 «Динамо» (Волгоград) – ЦСКА (Москва)

11.40 «Динамо» (Волгоград) – «Черноморочка» (Новороссийск)

24 июля

11.00 «Динамо» (Волгоград) – Московская гандбольная академия (Москва)

13.00 «Динамо» (Волгоград) – «Кубань-3» (Краснодар)

Фото: ГК "Динамо-Синара" VK.com