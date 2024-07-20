Спорт

В Волгограде пройдет тур чемпионата России по пляжному гандболу

Спорт 20.07.2024 08:01
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20.07.2024 08:01


С 22 по 24 июля в Волгограде на песчаной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса на Семи ветрах пройдет третий тур чемпионата России по пляжному гандболу, где выступит «Динамо», сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые к домашнему этапу подошли на четвертом месте, заработав 90 очков. Столько же баллов имеет и сборная Краснодарского края, но кубанский коллектив стоит выше в турнирной таблице по дополнительным показателям. Напомним, что в прошлом туре в Анапе подопечные Анны Сидоричевой одержали пять побед и лишь однажды уступили в серии буллитов лидеру турнира — новороссийской «Черноморочке».
 
Этап в Волгограде начнется 22 июля в 15-00 ч. Календарь матчей «Динамо» выглядит следующим образом:
 
22 июля
16.20 «Динамо» (Волгоград) – «КубГУ» (Краснодар)
18.20 «Динамо» (Волгоград) – Краснодарский край
 
23 июля
9.40 «Динамо» (Волгоград) – ЦСКА (Москва)
11.40 «Динамо» (Волгоград) – «Черноморочка» (Новороссийск)
 
24 июля
11.00 «Динамо» (Волгоград) – Московская гандбольная академия (Москва)
13.00 «Динамо» (Волгоград) – «Кубань-3» (Краснодар)
 
Фото: ГК "Динамо-Синара" VK.com

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