Происшествия

Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионерку

Происшествия 19.07.2024 10:58
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19.07.2024 10:58


18 июля в Волжском произошло жёсткое ДТП в котором пострадала пенсионерка. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель легкового автомобиля сбил 68-летнюю женщину на пешеходном переходе в районе пересечения ул. Мира с ул. Нариманова. Происшествие запечатлела одна из камер видеонаблюдения.

- В 11:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», на пересечении ул. Нариманова-ул. Мира не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 68-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по видеокадрам, столкновение было такой силы, что пенсионерка сначала ударилась о капот всем телом, после чего отлетела на асфальт перед автомобилем. В первые секунды пострадавшая пыталась самостоятельно подняться на ноги, однако затем потеряла сознание.

Примечательно, что вместе с пожилой женщиной дорогу переходили ещё несколько волжан, однако, оглянувшись и заметив обездвиженное тело, люди поспешили покинуть место происшествия.

К чести водителя, совершившего наезд на пенсионерку, он тут же подбежал к ней и стал оказывать первую медицинскую помощь. Вскоре к нему присоединились и другие участники дорожного движения.

Отметим, пострадавшая была госпитализирована прибывшей на место каретой скорой помощи в одну из местных больниц.

Фото и видео: POWERNET

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