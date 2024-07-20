



В Дзержинском районе Волгограда под угрозой срыва оказалось строительство дороги в продолжение ул. Константина Симонова. Как сообщает ИА «Высота 102», возведение нового участка в границах бульвара 30-летия Победы и проспекта Маршала Жукова началось в мае 2023 года, однако до сих пор находится в начальной стадии.

- Ещё год назад раскопали дворы домов №110 и №112 на проспекте маршала Жукова. Мы оказались отрезаны от всей прилегающей инфраструктуры. По нормальной, асфальтированной дороге ни к остановке, ни к магазинам не подойти. Во время дождей перекопанное пространство превращается в болото, - рассказал журналистам один из местных жителей.









По информации волгоградца, строительство новой дороги худо-бедно велось на протяжении всего лишь нескольких месяцев. При этом с октября 2023 по июль 2024 года стройка практически полностью замерла.

- Полнейшая имитация деятельности. На прошлой неделе приезжал экскаватор, раскопал траншею и уехал. На этом всё, работы закончились. А что он здесь копал? Для чего? Ведь они эту траншею уже не первый раз вырывают, затем бросают. Со временем края осыпаются, и выемка грунта начинается вновь. Такого я в своей жизни ещё не видела, - сетует жительница многоквартирного дома №102 на проспекте Жукова Нина Даниленко.





19 июля журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте строительства автомагистрали, зафиксировав текущее состояние объекта. На сегодняшний день подрядчик действительно обустроил лишь часть щебёночного основания. При этом на отдельных участках работа застряла на этапе планировки территории.

Кроме того, согласно документам, оказавшимся в распоряжении редакции, муниципальный заказчик работ завалил исполнителя требованиями об уплате санкций за захламление стройплощадки, а также другие нарушения условий контракта. На сегодняшний день строительная организация обязана оплатить 12 штрафов на общую сумму в 1,2 млн рублей.

На удивление в мэрии довольно спокойно относятся к происходящему, не видя повода для тревог и уж тем более для смены подрядчика.

- По информации подрядной организации, ведущей строительство нового участка дороги по ул. Симонова, основными причинами отставания от первоначального графика стали нарушение сроков поставки материалов сторонними компаниями и обнаружение на участке строительства ранее не учтенных сетей. Тем не менее строительная компания берет на себя обязательства завершить все работы к 1 октября 2024 года, как это и предусмотрено в муниципальном контракте. Выплата денежных средств производится только за выполненные работы, надлежащее выполнение которых подтверждается актами, подписанными обеими сторонами, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Однако, согласно информации, размещённой на Госзакупках, властями оплачено было 89,8 млн рублей, а стоимость фактически исполненных обязательств оценивается лишь в 11,3 млн рублей.





При этом сегодня, посреди рабочего дня журналистам удалось застать на объекте всего лишь три единицы припаркованной в тени строительной техники, да несколько сотрудников подрядной организации бездельно бродящих по участку.

Видимо, именно им и предстоит совершить маленькое чудо, нагнав всего за два с половиной месяца всё то, что не удалось претворить в жизнь за минувшие восемь месяцев.





Отметим, тендер на строительство новой дороги в 2023 году выиграла строительная компания из Карачаево-Черкесии ЗАО «СМУ-4». По контракту организация обязана построить 620-метровый участок, который обеспечит для жителей микрорайона Семь Ветров удобный выезд на основные транспортные магистрали района. Проект реализуется в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда».

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Фото: Павел Мирошкин