Расследования

Клиента закладчиков осудили в Волгограде на 15 лет за убийственный поджог

Расследования 18.07.2024 18:55
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18.07.2024 18:55


Волгоградский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 39-летнего жителя Новоаннинского района за убийство общеопасным способом, передает V102.RU.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, собранные следствием доказательства вины мужчины, который обвинялся в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога и покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, суд посчитал достаточными для вынесения наказания.

Преступление было совершено 9 октября 2023 года в одной из квартир дома 109А по улице Коммуны города Михайловка. Осужденный избил 43-летнего местного жителя, с которым познакомился накануне и распивал спиртные напитки. 

- От полученных травм мужчина потерял сознание. Фигурант перетащил его в другую комнату, где поджег предметы мебели. Убедившись в том, что потерпевший не сможет самостоятельно оказать себе помощь ввиду нахождения в бессознательном состоянии, злоумышленник покинул квартиру, - рассказала представитель ведомства.

Хозяйка квартиры, которая вернулась домой, вызвала пожарных и медиков. Однако спасти мужчину не удалось – он отравился продуктами горения.

В ходе следствия выяснилось, что его убийца приехал в Михайловку для приобретения наркотиков через закладку.  

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