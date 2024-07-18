Под Волгоградом огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на площади 700 кв. метров

В Городищенском районе Волгоградской области ликвидирован крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказались объяты хозяйственные постройки на территории посёлка Кузьмичи.

- В 14:12 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит горение 3 хозяйственных построек на общей площади 700 кв. метров, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, на месте работали сотрудники 1 и 8 пожарно-спасательных отрядов ФПС. Пожар ликвидирован в 15:46. Погибших и пострадавших в происшествии нет. Причины в настоящее время устанавливаются специалистами.

Фото из архива ИА «Высота 102»