Спорт

Гандболистка «Динамо-Синары» покинула клуб из-за проблем со здоровьем

Спорт 18.07.2024 20:11
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18.07.2024 20:11


Игрок «Динамо-Синары» Валентина Гончарова приняла решение приостановить карьеру по состоянию здоровья, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

33-летняя гандболистка в ближайшее время сосредоточится на лечении спины в одной из местных больниц, в которой спортсменка пройдет углубленное медицинское обследование.

Отметим, что Гончарова является воспитанницей волгоградской школы гандбола. В составе «Динамо» Валентина в начале карьеры пять раз выигрывала чемпионат России. Еще один титул она завоевала, представляя «Астраханочку». Кроме того, Гончарова играла за турецкий коллектив «Измир», краснодарскую «Кубань» и московский ЦСКА. В 2022 году гандболистка, выступавшая на позиции линейной, вернулась в «Синару», в которой в сезоне 23-24 стала обладательницей бронзовой медали Кубка России.  

Спортивный обозреватель V102.RU  Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com (архив)

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