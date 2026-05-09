Главное

«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа

Актуально

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Федеральные новости
 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
Спорт

«Уфа» vs «Ротор»: проверка на прочность перед решающими битвами

Спорт 09.05.2026 17:01
0
09.05.2026 17:01


В воскресенье, 10 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 33‑го тура Первой лиги между «Уфой» и волгоградским «Ротором». Для обеих команд игра несёт принципиально разную стратегическую нагрузку, но от этого не становится менее значимой.

«Уфа» (15‑е место, 31 очко) находится в зоне риска вылета. После 32 туров команда одержала 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Домашние показатели внушают осторожный оптимизм: в 16 матчах на «Нефтянике» уфимцы забили 21 мяч (1,31 за игру) и пропустили 15 (0,94). Каждое очко сейчас – на вес золота: техническое поражение в матче с «СКА‑Хабаровск» осложнило положение, и команде необходимо компенсировать потерянные баллы.

«Ротор» (4‑е место, 53 очка) закрепился в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ. В активе волгоградцев 14 побед, 11 ничьих и 7 поражений. Выездная статистика стабильна: в 16 гостевых матчах команда забила 19 мячей (1,19 за игру) и пропустила 17 (1,06). Прямой выход в элиту уже недостижим, но есть задача – сохранить тонус и игровую дисциплину перед стыковыми матчами.

После публикации данных о лицензировании для участия в следующем сезоне РПЛ стало ясно, что реальными претендентами на повышение являются лишь четыре клуба: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».


В создавшейся ситуации для волгоградцев важно не просто набирать очки, а демонстрировать устойчивость – способность играть не ниже определённого уровня вне зависимости от внутренних и внешних факторов. Матчи с «Уфой» и «Чайкой» станут не разминкой, а проверкой готовности соответствовать более высоким требованиям.

Для «Уфы» же ставка предельно высока: поражение может серьёзно осложнить борьбу за выживание. Команда должна доказать, что способна противостоять даже мотивированному сопернику, нацеленному на РПЛ.

Эксперты снова склоняются к ничейному результату со счётом 1:1, что отражает баланс мотивации и возможностей команд.

У букмекеров «Ротор» идёт небольшим фаворитом: коэффициент на его победу – 2,2. Коэффициент 3,0 на ничью отражает ожидания напряжённого и осторожного матча. Победа «Уфы» оценивается в 3,55 – как возможный, но менее вероятный сценарий.

Матч «Уфа» – «Ротор» – это не просто очередная игра в календаре Первой лиги. Для хозяев это битва за выживание, для гостей – проверка готовности к стыковым матчам с командой РПЛ. Накал борьбы будет высоким, а результат может зависеть не столько от класса игроков, сколько от психологии и тактики.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.05.2026 17:01
Спорт 09.05.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 12:22
Спорт 09.05.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 19:28
Спорт 08.05.2026 19:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 15:52
Спорт 08.05.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 11:58
Спорт 08.05.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 07:57
Спорт 08.05.2026 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2026 20:36
Спорт 07.05.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2026 06:47
Спорт 07.05.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2026 20:11
Спорт 06.05.2026 20:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2026 09:28
Спорт 06.05.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 21:01
Спорт 05.05.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 16:55
Спорт 05.05.2026 16:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 13:14
Спорт 05.05.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 09:47
Спорт 05.05.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.05.2026 21:59
Спорт 04.05.2026 21:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
«Уфа» vs «Ротор»: проверка на прочность перед решающими битвамиСмотреть фотографии
16:31
«Приехала спасти братика»: годовалому малышу из Волгограда провели пересадку костного мозгаСмотреть фотографии
16:14
Шифоновый платок с сиренью подарили Александре Пахмутовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Они живы, пока о них помнят: сотрудники ИА «Высота 102» рассказали о своих героях «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:04
Под Волгоградом восстановили освещение хутора ЗимовейскийСмотреть фотографии
14:13
На Волгоградскую область надвигаются ливни: МЧС выпустило экстренное предупреждениеСмотреть фотографии
14:06
С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в СталинградеСмотреть фотографии
13:06
Аэропорт Волгограда приходит в себя после предпраздничного коллапсаСмотреть фотографии
13:05
Екатерины массово исполнили «Катюшу» в Сталинграде 9 МаяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
«Матч звёзд» прошел на «Динамо Арене» перед 9 Мая: легенды гандбола снова в делеСмотреть фотографии
11:34
Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов РоссииСмотреть фотографии
10:04
Сотни зрителей пришли на парад Победы в СталинградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Герой России Бочаров вместе с силовиками почтил память героев ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Нефтяники Волгограда почтили память героев-победителейСмотреть фотографии
09:12
Артиллерийский салют и два фейерверка украсят небо Сталинграда в День ПобедыСмотреть фотографии
08:58
В волгоградских храмах помолятся обо всех защитниках страныСмотреть фотографии
08:25
Волгоградцам напомнили о точках с бесплатным WI-FI: картаСмотреть фотографии
08:10
Ливни с грозой и градом обрушатся на Волгоградскую область в День ПобедыСмотреть фотографии
07:54
Тополиный пух, жара и май: в Волгограде раньше срока начался сезон аллергииСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде сняли нависшую угрозу беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:17
Центр Волгограда освободили от машин: рассказываем, где не проехать автомобилистамСмотреть фотографии
07:02
«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну СталинградаСмотреть фотографии
06:26
В Волгограде на три дня отменили плату за парковкуСмотреть фотографии
06:11
В РЖД опубликовали расписание спецпоездов для застрявших авиапассажиров из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:30
Волгоградцы активнее начали скупать новые автоСмотреть фотографии
20:46
Волгоградцам напомнили о запрете приходить с собаками, вейпами и самокатами на парадСмотреть фотографии
20:26
Тысячи зрителей собираются на показ Света Великой ПобедыСмотреть фотографии
20:10
Повторение пандемии? ВОЗ ожидает новые случаи заражения хантавирусом от очага на круизном лайнереСмотреть фотографии
19:37
Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холерыСмотреть фотографии
19:28
Давид Давидян признан лучшим игроком апреляСмотреть фотографии
 