ВСУ направили дроны на Волгоград вечером 14 мая





В Волгоградской области вечером 14 мая объявили угрозу беспилотной опасности. Предупреждения о воздушной угрозе поступили на мобильные устройства жителей региона около 23:35 мск.

Специалисты единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендуют избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.

По данным мониторинговых каналов, единичные дроны ВСУ замечены в южных районах региона и на Южной окраине Волгограда.

Росавиация на текущий момент не объявляла о закрытии воздушного пространства.