Проезд по улице Мира в Волгограде закрыли из-за реконструкции площади

С 15 мая в Волгограде ограничивается движение по улице Мира у площади Павших борцов. Транспорт не сможет проехать мимо кафедрального собора – перекрыт участок от улицы Володарского до Гоголя.

В мэрии пояснили, что с сегодняшнего дня начинается подготовка к благоустройству площади, о чем ранее уже сообщалось. Рабочие огораживают пространство, чтобы начат ремонт инженерных коммуникаций.

На площади запланирован комплекс работ по реконструкции подпорной стены и лестниц, которые ведут к собору, пешеходного пространства, а также озеленения.

Ранее сообщалось, что в связи с благоустройством площади Павших борцов в Волгограде меняется схема движения на ряде улиц, которые станут односторонними. Вводить ее решили поэтапно. Так, с 15 мая проехать по улице Пархоменко можно будет лишь в одну сторону по направлению от улицы Кубанской в сторону Невской. На Новороссийской дорожные «кирпичи» установят от Невской до Кубанской.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!