Шесть человек пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом на юге Волгограда





Шесть человек, из них двое детей, пострадали сегодня, 17 июля, в результате столкновения трех легковых автомобилей и КАМАЗа в Кировском районе Волгограда, передает V102.RU.

- По предварительным данным, в 15:40 27-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, двигаясь по улице Лазоревая со стороны поселка Саши Чекалина в сторону Красноармейского района, не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями, - прокомментировали аварию в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

На видео последствий ДТП видно, что больше всего досталось одной из легковушек, которую от удара с грузовиком искорежило до неузнаваемости.

Массовая авария произошла напротив строения №336 на улице Лазоревая.





На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что состояние пострадавших будет оценено врачами по итогам проведенных обследований.

- Предварительно 6 пострадавших доставляются в медицинскую организацию. Детей среди пострадавших нет, - заявили в облздраве.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области