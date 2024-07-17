В двух опустевших хуторах Волгоградской области закрыли два ФАПа

Здравоохранение 17.07.2024 20:48
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17.07.2024 20:48
В двух населенных пунктах Палласовского района Волгоградской области прекращают свою деятельность два фельдшерско-акушерских пункта. Как сообщает V102.RU, такое заключение по итогам обсуждения выдала комиссия по оценке принятия решения о прекращении деятельности подразделений районной больницы. В частности, закрываются ФАПы в хуторах Ершов и Гормаки.
В качестве аргументов при обсуждении этих вопросов прозвучал такой довод, как малочисленность населения, проживающего на данных территориях. При этом дальнейшее оказание первичной медика-санитарной помощи населению в хуторах будет обеспечено за счет создания домовых хозяйств, которые оснастят специальным оборудованием.
При принятии решения о ликвидации двух ФАПов учитывались также возможности для продолжения оказания медицинской помощи жителям, мнение населения и наличие транспортной доступности получения медуслуг.
Глава Гончаровского сельского поселения, на территории которого находится хутор Ершов, Салауат Нургазиев в беседе с корреспондентом V102.RU пояснил, что решение о закрытии ФАПа было вынужденным.- В хуторе в настоящее время сейчас проживает всего около 20 человек, - рассказал он. – Это в основном пожилые люди. Но медицинской помощи они не лишаются. Раз в неделю из нашей Гончаровской амбулатории в хутор выезжают медработники, так что бабушек мы не бросаем.
Глава поселения также добавил, что помещение Ершовского ФАПа уже давно не соответствовало современным требованиям, так как было построено еще во времена СССР.
Фото V102.RU (архив)
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