Трое волгоградцев заразились болезнью Лайма от клещей

Здравоохранение 15.07.2024 08:13
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15.07.2024 08:13
В Волгоградской области количество случаев заболеваний среди населения, которые вызывают укусы инфицированных клещей, не изменилось. Как пояснили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время на территории Волгоградской области зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) у жителя Суровикинского района и три - иксодового клещевого боррелиоза или болезни Лайма у жителей Волгограда.
По состоянию на 15 июля случаи присасывания клещей зафиксированы на 35 административных территориях Волгоградской области. Количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов клещей составило 1877 человек, среди них детей 670 человек.
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