С почином! «Ротор» одержал победу над «Шинником» на старте Первой лиги





Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 июля, удачно стартовал в чемпионате Первой лиги, обыграв на выезде ярославский «Шинник» со счетом 1:0, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



Главный тренер сине-голубых Денис Бояринцев выпустил в основном составе семь новичков. Место в воротах занял Никита Чагров. Гости активно начали встречу и были вознаграждены за свои старания на 14-й минуте. Дмитрий Прищепа с левого края мощно пробил. Мяч полетел в дальний угол, и вратарь хозяев Тимофей Митров оказался бессилен. Волгоградцы вышли вперед, но не собирались сбавлять обороты и продолжали атаковать.На 28-й минуте тот же Прищепа нанес опасный удар со штрафного с близкого расстояния. На этот раз голкипер ярославцев оказался на месте и выручил команду. Вскоре «Ротор» получил возможность удвоить преимущество. Один из новобранцев коллектива Игорь Соколов, ранее выступавший за «Шинник», прорвался в штрафную и атаковал с опасной позиции, но удар у полузащитника совсем не получился. Через несколько минут нападающий сине-голубых Владислав Морозов перехватил неудачную передачу игрока «Шинника» своему вратарю и вышел один на один. Митров снова выручил хозяев от пропущенного гола. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе «Ротора».После перерыва сценарий матча поменялся. Хозяева активизировались и стали действовать первым номером, пытаясь отыграться. Гости отошли в плотную оборону. Ярославская команда в самом начале второй половины имела хорошие шансы отыграться. Тимур Жамалетдинов нанес удар головой, с которым справился Чагров. Но после добивания забить мог Мухаммад Султонов, которому отправить мяч в сетку снова помешал голкипер «Ротора».Вскоре еще один опасный момент случился у ворот волгоградцев. «Шинник» разыграл комбинацию, по завершении которой игрок черно-синих из-за пределов штрафной нанес хлесткий выстрел. К счастью для гостей, мяч немного не угодил в створ. При этом хозяева продолжали оказывать давление на оборону соперников. Подопечные Бояринцева практически перестали думать об атаке, направив все свои силы на удержание победного счета. Черно-синие имели еще несколько неплохих подходов к воротам оппонентов. Но где-то надежно действовал Чагров, а в каких-то ситуациях «Шиннику» не хватило конкретики в завершающей стадии. В итоге, приложив немалые усилия и проявив характер, «Ротор» довел дело итогового выигрыша с минимальным счетом 1:0 к радости своих многочисленных болельщиков. К слову, внушительная группа поклонников поддерживала сегодня команду прямо на гостевом фан-секторе ярославского стадиона.Таким образом, сине-голубые стартовали в новом сезоне Первой лиги с важнейшей победы над сильным соперником и заработали первые три очка в чемпионате. Во втором туре туре 22 июля на Волгоград Арене «Ротор» примет московское «Торпедо». Начало встречи в 18-00 ч.