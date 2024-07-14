Спорт

«Ротор» 14 июля сыграет с «Шинником» в Ярославле

Спорт 14.07.2024 14:04
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14.07.2024 14:04


Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 июля, начинает новый сезон. Сине-голубые проведут стартовый матч в Первой лиге  в гостях с ярославским «Шинником». Начало в 16-00 ч. сообщает V102.RU.
 
Напомним, подопечные Дениса Бояринцева завоевали право выступать в подэлитном дивизионе чуть меньше месяца назад. В середине июня волгоградцы в стыковых матчах оказались сильнее «Новосибирска» по сумме двух игр. В поединке на Волгоград Арене хозяева уверенно обыграли соперников благодаря хет-трику Сафронова со счетом 3:1. Илья за два года выступлений за клуб стал одним из лидеров коллектива. Тем обиднее для болельщиков был его уход по окончании сезона. Сафронов на правах свободного агента присоединился к «Сочи», который также будет выступать в Первой лиге. Не менее серьезными для «Ротора» выглядят потери Пелиха и Гаджимурадова. Данил присоединился к песчанокопской «Чайке», а Рамазан вернулся в хабаровский СКА, за который ранее он уже играл.
 
Бояринцеву предстоит выстроить коллектив уже с новыми лидерами. Стан сине-голубых в летнее межсезонье пополнили защитники Павел Котов, Андрей Семенов и Максим Швецов, полузащитники Евгений Болотов, Игорь Соколов, Никита Плотников, Михаил Мальцев и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов. Всем новичкам пришлось наигрывать связки с партнерами по ходу летних сборов, которые «Ротор» провел в Подмосковье. Волгоградский коллектив сыграл четыре победных товарищеских матча с соперниками из группы «Серебро» Второй лиги. В последней встрече «Ротор» обыграл дзержинский «Химик» со счетом 2:1.
 
В Первой лиге выступят 18 клубов. Игры пройдут в два круга — дома и в гостях. Новичками дивизиона стали вылетевшие из российской премьер-лиги «Сочи», калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Примечательно, что все три этих команды вместе с «Ротором» обладают стадионами, на которых проходил чемпионат мира в 2018 году. Кроме того, вместе с сине-голубыми из Второй лиги поднялись «Чайка» и «Уфа». Уровень конкуренции в предстоящем сезоне будет очень высоким. На данном этапе сложно предсказать, кто станет фаворитом первенства, а кто будет бороться за выживание. Для «Ротора» главная задача на предстоящий год — закрепиться в Первой лиге и избежать стремительного  понижения в классе.
 
Соперником «Ротора» в первом туре станет «Шинник», занявший в прошлом сезоне седьмое место в чемпионате. Главным тренером черно-синих является известный в прошлом российский футболист Дмитрий Черышев. В 2016 году специалист входил в тренерский штаб испанской «Севильи», которая выиграла в тот сезон Лигу Европы.
 
Одним из новобранцев «Шинника» в летнее межсезонье стал хорошо знакомый волгоградским болельщикам Мухаммад Султонов. 31-летний игрок в свое время провел три ярких сезона за «Ротор», а в 2020-ом году в составе сине-голубых стал победителем ФНЛ и вышел в российскую премьер-лигу. Султонов оставил о себе добрую память у фанатов «Ротора» благодаря хорошей игре и положительным человеческим качествам.
 
Отметим также, что Денис Бояринцев за свою карьеру успел поиграть за «Шинник» в 2008 году и провел за черно-синих 27 матчей, забив шесть голов.
 
Спортивный обозреватель V102.RU  Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» / VK.com (архив)

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