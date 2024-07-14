Напряжение, борьба и взрыв эмоций: смакуем фотографии одного из эпичнейших футбольных сражений года





13 июля на «Волгоград-Арене» состоялся один из самых зрелищных матчей футбольного сезона. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в захватывающей борьбе за Суперкубок «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2, став обладателем заветной награды уже в 9-й раз. И пусть с победой домой уходила лишь одна команда, заряд ярких эмоций и впечатлений был обеспечен всем без исключения зрителям.

Ещё до начала матча болельщики отмечали хорошую организацию соревнования и отсутствие толкучки. В кафе все желающие могли подкрепиться фастфудом и безалкогольными напитками по довольно комфортным, особенно по меркам питерских и краснодарских болельщиков, ценам.

Разогревали зрителей перед началом матча представители отечественной поп-индустрии. Группа «Земляне» погрузила зрителей в ностальгию по советской эпохе исполнением хита «Трава у дома». Но предаваться воспоминаниям болельщикам долго не пришлось, ведь вскоре на сцену вышли Ольга Серябкина и группа Rasa.













Музыкальная «пауза» продлилась недолго, и вскоре на поле развернулись нешуточные страсти. Уже на 13-й минуте матча футболист «Зенита» Родригао забил головой первый мяч в ворота «Краснодара».





Драматичный момент подстегнул краснодарских болельщиков с ещё большим энтузиазмом поддерживать родную команду.





Не отставали и их питерские визави.





В какой-то момент накал страстей вскипел до такой степени, что остужать наиболее рьяных фанатов пришлось стюардам, следящим на стадионе за безопасностью.





Несмотря на стремительно увеличивающийся отрыв «Зенита», краснодарские болельщики до последнего верили в свою команду, но фортуна оказалась явно не на стороне южан.





Накал страстей собрал на стадионе 41,9 тыс. человек.





Болельщики «Краснодара» стали покидать «Волгоград-Арену», не дожидаясь церемонии награждения команды соперников.









Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»