«Зенит» в 9-й раз завоевал Суперкубок на Волгоград Арене

На Волгоград Арене закончился матч «Зенита» и «Краснодара» за Суперкубок. Питерский клуб выиграл со счетом 4:2, сообщает V102.RU, и в 9-й раз в своей истории завоевал этот трофей.





Напомним, в первом тайме «Зенит» забил три гола в ворота соперника, однако во втором тайме «Краснодар» ответил двумя голами, а питерцы увеличили отрыв на одно очко.







После финального свистка некоторые фанаты сине-бело-голубых попытались прорваться на поле, однако этого порыва не оценили стюарды.



А вот проигравшие футболисты выглядели подавленными и грустными.





