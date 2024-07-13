41984 зрителя болеют на матче за Суперкубок на Волгоград Арене

Столько болельщиков находятся в настоящее время на трибунах Волгоград Арены, где «Зенит» и «Краснодар» бьются за Суперкубок, сообщает V102.RU. Пока питерский клуб впереди – 4:2 в его пользу. Но футболисты «Краснодара» не сдаются и пытаются отыграться.

Захватывающий матч смотрит и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По данным администрации региона, по количеству зрителей встреча «Зенита» и «Краснодара» в Волгограде вошла в ТОП-3 за всю историю Волгоград Арены, составив конкуренцию матчам ЧМ-2018. По числу зрителей волгоградский стадион вошел в ТОП-5, где разыгрывался Суперкубок.