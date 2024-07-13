Спорт

41984 зрителя болеют на матче за Суперкубок на Волгоград Арене

Спорт 13.07.2024 22:20
0
13.07.2024 22:20


Столько болельщиков находятся в настоящее время на трибунах Волгоград Арены, где «Зенит» и «Краснодар» бьются за Суперкубок, сообщает V102.RU. Пока питерский клуб впереди – 4:2 в его пользу. Но футболисты «Краснодара» не сдаются и пытаются отыграться.

Захватывающий матч смотрит и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По данным администрации региона, по количеству зрителей встреча «Зенита» и «Краснодара» в Волгограде вошла в ТОП-3 за всю историю Волгоград Арены, составив конкуренцию матчам ЧМ-2018. По числу зрителей волгоградский стадион вошел в ТОП-5, где разыгрывался Суперкубок.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.07.2024 22:41
Спорт 13.07.2024 22:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 22:10
Спорт 13.07.2024 22:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 21:53
Спорт 13.07.2024 21:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 21:29
Спорт 13.07.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 21:16
Спорт 13.07.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 21:00
Спорт 13.07.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 20:38
Спорт 13.07.2024 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 19:04
Спорт 13.07.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 12:46
Спорт 13.07.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 11:39
Спорт 13.07.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.07.2024 10:05
Спорт 13.07.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2024 21:42
Спорт 12.07.2024 21:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2024 18:15
Спорт 12.07.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2024 12:08
Спорт 12.07.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2024 09:58
Спорт 12.07.2024 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:58
«Идем пешком с Суперкубка»: болельщики в Волгограде запутались в транспортной схемеСмотреть фотографии
22:41
«Зенит» в 9-й раз завоевал Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
22:20
41984 зрителя болеют на матче за Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
22:10
Феерия голов на Волгоград Арене: 4:2 в пользу «Зенита»Смотреть фотографии
21:53
На Волгоград Арене разыграли гол на миллионСмотреть фотографии
21:29
Максим Глушенков забил третий гол «Краснодару» и сделал «Буратино»Смотреть фотографии
21:16
Венделл забил второй гол «Краснодару» в матче за СуперкубокСмотреть фотографии
21:00
«Зенит» открыл счет в матче за Суперкубок на Волгоград АренеСмотреть фотографии
20:38
Вперед, за Суперкубком! На Волгоград Арене стартовал матч «Краснодара» и «Зенита»Смотреть фотографии
20:07
Озвучены подробности о четвертом погибшем на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:54
Болельщиков расстроило безалкогольное пиво на Волгоград АренеСмотреть фотографии
19:53
Машины раскидало по обочинам: два человека погибли в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Тело четвертого погибшего нашли на месте взрыва КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:04
Привет, большой футбол: болельщики прибывают на Волгоград АренуСмотреть фотографии
18:33
«О погоде с нами говорят даже незнакомцы»: студентки из Африки рассказали, чем их шокировало волгоградское летоСмотреть фотографии
17:49
МЧС: пожар у Мамаева кургана в Волгограде локализованСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
Черный дым от пожара окутал Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
ОМОН с собаками проверяет стадион в Волгограде перед Суперкубком РоссииСмотреть фотографии
14:25
Работы валом: в Волгоградской области отчитались о низкой безработицеСмотреть фотографии
14:13
Мигрант насмерть забил жительницу Быково в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:39
В акватории Волги в Волгограде 15 июля стартует подводная поисковая операцияСмотреть фотографии
12:46
На матч Суперкубка в Волгограде проданы все билетыСмотреть фотографии
12:29
«Деньги давай»: в Волгограде крепкого мужчину задержали за разбой с ножом в магазинеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Хирурги в Волгоградской области спасли жизнь пациентке с отмирающей почкойСмотреть фотографии
11:39
На Волгоград Арену привезли комплект медалей СуперкубкаСмотреть фотографии
10:43
Очевидцы сняли на видео момент спасения ребенка из Волги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Волгоградские гандболистки покоряют песок АнапыСмотреть фотографии
09:42
Ребенок с велосипедом попал под колеса иномарки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:04
Суперкубок России в Волгограде: работа транспорта, отмена остановок и «сухой» законСмотреть фотографии
08:22
Сирены воздушной тревоги разбудили жителей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 