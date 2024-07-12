



Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян и главный тренер команды Мурад Мусаев сегодня, 12 июля, в Волгограде на предматчевой пресс-конференции перед завтрашней встречей с питерским «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России ответили на вопросы журналистов и поделились ожиданиями от предстоящего поединка, сообщает V102.RU..

После окончания пресс-конференции футболисты «Краснодара» провели тренировочное занятие.

Напомним, матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром» состоится 13 июля на Волгоград Арене и начнется в 20-30 ч. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ».

Сперцян отметил важность субботнего противостояния с действующими чемпионами страны.-Завтра важный день для нас, большая игра. Мы играем за трофей, который мы все ждем. Поэтому все готовы. Никак не сказывается отсутствие титулов у «Краснодара». Это, наоборот, хорошо, что у нас есть такие матчи. Нам выпал такой шанс. Все зависит только от нас, - заявил футболист.Также лидер «быков» рассказал, что значит для него быть капитаном команды.- Я был вице-капитаном в прошлом сезоне. Сейчас назначили меня. Я поблагодарил всех за такое доверие, для меня это большая честь. Я вырос в «Краснодаре», в этой академии и дорос до этого звания. Никакого волнения нет,- прокомментировал игрок сборной Армении.Мурад Мусаев также оценил важность встречи за Суперкубок.- Завтра большой матч. Шанс для нас завоевать первый трофей в истории клуба. Давно проданы все билеты, это будет праздник. Ради таких игр мы здесь, любим футбол, мы живем им. Мы спокойны, в команде хорошая атмосфера. Ребята по-максимуму отдают себя на тренировках. С нетерпением ждем субботнего матча. Нам нужно быть смелыми, уверенными в себе и идти к своей цели,- сказал специалист.Кроме того, наставник черно-зеленых поделился ощущениями от командного посещения Мамаева кургана.- Я там уже третий раз был. Когда едешь в Волгоград, первая мысль – это Мамаев курган. Конечно, легионеры вряд ли были там. Мы приезжаем за два дня до матча, поэтому давно решили, что идем туда. У нас было два гида — один на русском, а другой - на испанском. Это место имеет особое значение для каждого жителя нашей страны. Большой героизм людей, участвовавших в Сталинградской битве. Каждый раз приходишь туда и испытываешь особые чувства. Мы воспользовались этой возможностью. Пришли и возложили цветы. Если я приеду еще раз в Волгоград, то хочу сходить туда уже со своей семьей и показать детям, - заявил рулевой «быков».Мурад Мусаев также ответил на вопрос корреспондента V102.RU, может ли стать тренировка на Волгоград Арене преимуществом перед соперником, который, как известно, готовился к матчу в Санкт-Петербурге.- Это небольшой плюс. Но я предпочел, чтобы у нас был открыт аэропорт и мы тогда смогли провести тренировку перед игрой дома. Но хорошо посмотреть стадион и почувствовать эту атмосферу. Мы сегодня тренируемся, это новый для нас стадион. Поэтому с этой стороны вижу только плюс, — считает главный тренер «Краснодара».