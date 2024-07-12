Звезды российского футбола представили Суперкубок в волгоградском амфитеатре





Сегодня, 12 июля, в амфитеатре на набережной в Волгограде состоялась встреча легенд российского футбола Андрея Аршавина, Юрия Жиркова, Романа Широкова, Евгения Алдонина и Валерия Есипова с болельщиками перед матчем за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром». Мероприятие посетило несколько десятков человек, среди которых были и немногочисленные болельщики «Зенита» и «Краснодара» в клубной символике и с командными шарфами.





Общение проходило в дружеской атмосфере. Каждый из знаменитых футболистов выходил на сцену под аплодисменты публики и одобрительные выкрики со своим именем и фамилией. Сам трофей к болельщикам вынес Андрей Аршавин.





Отметим, что большую часть вопросов знаменитым спортсменам задавали дети и подростки. Темы были затронуты самые разные, но в основном касающиеся карьеры каждого из экс-футболистов.

Так, например, Аршавин на запросы аудитории ответил, что кумиров в его детстве не было, а самым сильным партнером, с кем он выступал в одной команде, был легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Кроме того, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России в шутливой форме ответил на вопрос, кто был лидером в коллективах, в которых выступал сам Андрей.

– Все время чувствую себя лидером. В том числе и среди сидящих здесь игроков. Я с этим ощущением живу, - сказал экс-нападающий лондонского «Арсенала».



