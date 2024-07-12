Звезды российского футбола представили Суперкубок в волгоградском амфитеатре

Сегодня, 12 июля, в амфитеатре на набережной в Волгограде состоялась встреча легенд российского футбола Андрея Аршавина, Юрия Жиркова, Романа Широкова, Евгения Алдонина и Валерия Есипова с болельщиками перед матчем за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и «Краснодаром». Мероприятие посетило несколько десятков человек, среди которых были и немногочисленные болельщики «Зенита» и «Краснодара» в клубной символике и с командными шарфами.
Общение проходило в дружеской атмосфере. Каждый из знаменитых футболистов выходил на сцену под аплодисменты публики и одобрительные выкрики со своим именем и фамилией. Сам трофей к болельщикам вынес Андрей Аршавин.
Отметим, что большую часть вопросов знаменитым спортсменам задавали дети и подростки. Темы были затронуты самые разные, но в основном касающиеся карьеры каждого из экс-футболистов.
Так, например, Аршавин на запросы аудитории ответил, что кумиров в его детстве не было, а самым сильным партнером, с кем он выступал в одной команде, был легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков.
Кроме того, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России в шутливой форме ответил на вопрос, кто был лидером в коллективах, в которых выступал сам Андрей.
– Все время чувствую себя лидером. В том числе и среди сидящих здесь игроков. Я с этим ощущением живу, - сказал экс-нападающий лондонского «Арсенала».
Также Есипов поведал, при каких обстоятельствах он снова может возглавить «Ротор»
– Если Аршавин, Алдонин, Жирков или Широков станут президентами «Ротора», то тогда и я смогу вернуться в клуб, – иронично отметил любимец волгоградской футбольной публики.
Роман Широков поделился впечатлениями о Волгограде.
– Здесь все нравится. Хороший город, прекрасная погода, – лаконично подметил еще один экс-футболист российской сборной.
Также Широков поделился мнением о шансах «Зенита» и «Краснодара» на победу в завтрашнем поединке
– Думаю, 50 на 50. «Краснодар» после поражений в двух финалах захочет выиграть трофей, но и их соперники, конечно же, будут проявлять большое желание победить, – заявил Роман.
Юрий Жирков вспомнил свои ощущения от победы сборной России над голландцами и выхода в полуфинал чемпионата Европы.
– Ощущения непередаваемые. Жена пересылала мне видео с празднованиями на российских улицах. Поэтому фантастические эмоции вызывает у меня тот успех, – рассказал спикер.
Звезды отечественного футбола общались со зрителями в течение 30 минут, стараясь как можно откровенно и честно отвечать на вопросы аудитории, а затем состоялась автограф-сессия для всех желающих с экс-футболистами. Праздничное мероприятие стало отличным разогревом для волгоградских болельщиков перед завтрашней битвой за Суперкубок России, которая начнется в 20-30 ч. на Волгоград Арене.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина