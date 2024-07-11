В Урюпинске Волгоградской области начинается суд над 45-летней местной жительницей, которая обвиняется в мошенничестве при оказании «магических» услуг. Как сообщили V102.RU в городском суде, органами следствия женщина обвиняется в том, что в феврале 2023 года обманным путем завладела крупной суммой клиентки, которой якобы делала «приворот» с использованием мессенджера WhatsApp.

Пострадавшая в результате лишилась 709 тысяч рублей.

Фигурантка уголовного дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.