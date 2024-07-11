Расследования

Следствие просит выпустить из СИЗО генерал-майора Ивана Попова

Расследования 11.07.2024 19:54
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11.07.2024 19:54


Суд в Москве 15 июля рассмотрит ходатайство о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией, генерал-майору Ивану Попову, который, напомним, является уроженцем Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные 235-го гарнизонного военного суда, ходатайство об избрании Попову меры пресечения в виде домашнего ареста поступило в суд сегодня, 11 июля.

Адвокат генерала Сергей Буйновский в свою очередь сообщил ТАСС, что на смягчении меры пресечения настаивает следствие.

- СК просит изменить меру пресечения для моего подзащитного на не связанную с лишением свободы. Суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе Ивана Попова под домашний арест в понедельник в 14:00 мск, - сказал защитник.

Напомним, что ранее следствие также выступало за смягчение меры пресечения генералу, но прокуратура была категорически против.

Иван Попов на заседании 7 июня текущего года выступил с эмоциональной речью и назвал такую меру пресечения незаслуженной. Тогда на суде он сообщил, что в должности командующего 58-й армией ВС РФ летом-осенью 2023 года отражал атаку ВСУ на Запорожском направлении, строил устойчивую оборону, которая позволила «сохранить честь русского оружия».

Напомним, что генерал-майор Иван Попов в свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. 

Генерала задержали 17 мая. Его обвиняют в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. Общая сумма ущерба, по версии СК, составляет больше 130 млн рублей. Попов отрицает все факты хищения.

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