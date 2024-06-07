Сегодня, 7 июня, 2-й Западный окружной военный суд в Москве рассмотрел жалобу на отказ о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова под домашний арест, передает V102.RU со ссылкой на данные суда. Меру пресечения генерал-майору в третий раз оставили без изменения.

Федеральные СМИ и телеграм-каналы приводят подробности сегодняшнего заседания, которое на этот раз не стали закрывать от прессы. Уточняется, что за смягчение меры пресечения выступает следствие, а прокуратура настаивает на том, чтобы Иван Попов находился в СИЗО.

- Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить, - цитирует ТАСС следователя, который на суде подтвердил свое решение о смягчении Попову меры пресечения.

Прокуратура осталась при своем мнении, настаивая на законности решения о заключении генерала в СИЗО.

Иван Попов сегодня запомнился тем, что показал журналистам знак V, а потом выступил с эмоциональной речью.

- Через клетку ещё не снимали? Поснимайте! Дикие звери всегда сидят в клетках, - приводит телелеграм-канал SHОT слова генерал-майора.

На суде Иван Попов сообщил, что в должности командующего 58-й армией ВС РФ летом-осенью 2023 года отражал атаку ВСУ на Запорожском направлении, строил устойчивую оборону, которая позволила «сохранить честь русского оружия».

- Результатом моей деятельности на должности командующего 58-ой армии является отражение этого наступления и срыв попытки противника выйти к Азовскому морю, окружить Херсонскую группировку и блокировать Крым, - сказал Попов. - А не как утверждает следствие, что результатом моей деятельности на должности командующего армией являлось хищение и воровство, следы которого в ходе следствия так никто и не нашел. У меня ничего кроме долгов и кредитов в банке сберегательном нету за душой вообще. Поэтому я считаю, что арест и содержание меня под стражей - это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения моей свободы и ограничения ее. Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал, построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия.

Напомним, что генерал-майор Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе.

Попова задержали 17 мая. Его обвиняют в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. Общая сумма ущерба, по версии СК, составляет больше 130 млн рублей. Попов отрицает все факты хищения.

Фото: SHOT