Транспорт

В Волжском автобусы в полночь развезут по домам футбольных болельщиков

Транспорт 11.07.2024 18:19
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11.07.2024 18:19


После футбольного матча 13 июля футбольных болельщиков из Волжского, которые поедут из Волгограда на электричке, развезут на автобусах, сообщили V102.RU в администрации региона.

- На линию выпустят 5 автобусов большого класса. Они развезут болельщиков, которые после футбольного матча за Суперкубок России в полночь приедут на электричке из Волгограда, - рассказали в администрации. - От ж/д вокзала отправятся по 2 автобуса по маршрутам № 14, 2у; еще один – по маршруту №1.

Ранее сообщалось, что в день проведения матча за Суперкубок РФ по футболу болельщиков развезут две электрички. Одна направится в Красноармейский район, вторая – в Волжский. 

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