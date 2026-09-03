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Общество

Трагедия, которую не забыть: Волгоград 3 сентября вспоминает жертв теракта в Беслане

Общество 03.09.2026 05:44
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03.09.2026 05:44

 


Сегодня, 3 сентября, Волгоград присоединится к общероссийским памятным мероприятиям, посвященным 22-й годовщине одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России – теракта в школе №1 города Беслана.

Как сообщает ИА «Высота 102», в городе-герое до полудня состоятся траурные мероприятия – акция с участием молодежи в центре города и панихида в Храме Всех Святых на Мамаевом кургане. Богослужение совершат в память о всех погибших в результате захвата заложников в Беслане 1–3 сентября 2004 года. В числе поминаемых – дети, родители, педагоги, а также военнослужащие, принимавшие участие в операции по освобождению заложников.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года, в День знаний, вооруженная группа террористов ворвалась на территорию школы №1 в Беслане. Боевики захватили более 1100 заложников – школьников, их родителей и учителей. Людей согнали в спортзал, который немедленно заминировали.

Три дня, с 1 по 3 сентября, люди находились в нечеловеческих условиях: без воды и еды, в духоте, под постоянной угрозой расстрела. Террористы отказывались давать воду даже грудным детям.

3 сентября в спортзале прогремели взрывы, начался пожар, обрушилась крыша. Спецподразделения были вынуждены начать штурм, чтобы спасти оставшихся в живых. Бой продолжался несколько часов, террористы были уничтожены.

В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 – дети. Ранения и контузии получили более 800 человек, многие остались инвалидами. Погибли также сотрудники Центра специального назначения ФСБ, МЧС и милиции.

В память об этой трагедии в России установлен День солидарности в борьбе с терроризмом.

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