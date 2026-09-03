Угроза атак БПЛА была объявлена в Волгоградской области ночью 3 сентября. Режим беспилотной опасности был введен в 3-32 ч. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности – не приближаться к окнам, а также укрыться в помещениях без оконных проемов.
Общество 03.09.2026 05:50
0
03.09.2026 05:50
В Волгограде проверяют воздух из-за сгоревшего магазина «Светофор»03.09.2026 06:38
Общество 03.09.2026 06:38
Ночью 3 сентября Волгоградская область оказалась под угрозой атак БПЛА03.09.2026 05:50
Общество 03.09.2026 05:50
Трагедия, которую не забыть: Волгоград 3 сентября вспоминает жертв теракта в Беслане03.09.2026 05:44
Общество 03.09.2026 05:44
11 земских учителей уехали с миллионом в волгоградскую глубинку02.09.2026 21:34
Общество 02.09.2026 21:34
Врачи ювелирно спасли 93-летнюю волгоградку от боли при осложнении ЖКБ02.09.2026 20:52
Общество 02.09.2026 20:52
Волгоградку оштрафовали за организацию несанкционированного митинга02.09.2026 20:21
Общество 02.09.2026 20:21
В Волгограде ТСЖ выплатит подростку 250 тыс. рублей за травму на ступеньках02.09.2026 19:05
Общество 02.09.2026 19:05
На юге Волгограда 4 – 6 сентября пройдут масштабные работы на сетях водоснабжения02.09.2026 16:03
Общество 02.09.2026 16:03
52-летнего участника СВО обманом женила на себе 38-летняя волжанка02.09.2026 15:48
Общество 02.09.2026 15:48
В Волжском ученикам школы-долгостроя сорвали начало года: родители обратились к Бастрыкину02.09.2026 14:23
Общество 02.09.2026 14:23
Покупатели успели выскочить: в Волгограде тушат крупный пожар в магазине «Светофор»02.09.2026 14:05
Общество 02.09.2026 14:05
В Волгограде дом злостной должницы отключили от газа со спецназом02.09.2026 13:37
Общество 02.09.2026 13:37
В Волгограде отменены и задерживаются шесть авиарейсов02.09.2026 13:13
Общество 02.09.2026 13:13
«Почту России» обязали возместить убытки волгоградке за потерю заказного письма02.09.2026 12:25
Общество 02.09.2026 12:25
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность02.09.2026 11:56
Общество 02.09.2026 11:56