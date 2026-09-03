Угроза атак БПЛА была объявлена в Волгоградской области ночью 3 сентября. Режим беспилотной опасности был введен в 3-32 ч. Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности – не приближаться к окнам, а также укрыться в помещениях без оконных проемов.