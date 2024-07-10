В Волгограде назначили две допэлектрички в день матча Суперкубка

№ 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский, отправлением со ст. Волгоград-1 в 23:33, отправлением от остановочного пункта Мамаев Курган в 23:41, прибытием на ст. Волжский в 00:24.
Общество 10.07.2024 19:40
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10.07.2024 19:40
№ 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский, отправлением со ст. Волгоград-1 в 23:33, отправлением от остановочного пункта Мамаев Курган в 23:41, прибытием на ст. Волжский в 00:24.
В Волгограде 13 июля, в день проведения матча за Суперкубок РФ по футболу, организованы два дополнительных пригородных поезда сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка и Волгоград-1 – Волжский. Как сообщили V102.RU в обкомтрансе, болельщиков развезут две электрички:№ 6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка, отправлением со ст. Краснооктябрьская в 23:21, отправлением от остановочного пункта Мамаев Курган в 23:30, прибытием на ст. Шпалопропитка в 00:41;
№ 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский, отправлением со ст. Волгоград-1 в 23:33, отправлением от остановочного пункта Мамаев Курган в 23:41, прибытием на ст. Волжский в 00:24.
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