В Волгограде из-за пожара эвакуировали посетителей и персонал клиники

В Дзержинском районе Волгограда днем 11 июля 25 человек были экстренно эвакуированы из многопрофильной клиники, расположенной в микрорайоне Жилгородок. По информации МЧС, причиной эвакуации стало возгорание в одном из кабинетов учреждения.





Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15.34.

– В многопрофильной клинике ВДЦ в кабинете на первом этаже происходило горение вещей на площади 10 квадратных метров, – сообщили в ведомстве. – Никто из посетителей и персонала не пострадал.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области