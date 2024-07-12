Экология

В Волгоградской области оценили здоровье и красоту хвойного молодняка

Экология 12.07.2024 07:56
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12.07.2024 07:56


В Алексеевском лесничестве Волгоградской области специалисты регионального центра защиты леса обследовали насаждения хвойных пород, высаженных для восстановления фонда на территории региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на природоохранное ведомство,  специалисты измерили молодые сосны в высоту и ширину.

– Было проведено обследование двух участков площадью 21,3 и 17 га, расположенных в Алексеевском сельском участковом лесничестве. Ранее на данных территориях были прогалины, впоследствии здесь в 2010-2011 годах были высажены деревья двух видов - сосна крымская и сосна обыкновенная. На обоих объектах работ были заложены пробные площади, определены количество и высота растений, – рассказали в Центре защиты леса. –Обследованные участки соответствуют всем критериям и требованиям к молоднякам.

Фото: Центр защиты леса в Волгоградской области 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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