Общество

Валерия Ростовщикова в 4 раз выдвинули на пост волгоградского омбудсмена

Общество 04.07.2024 10:23
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04.07.2024 10:23


Накануне комитет Волгоградской облдумы рассмотрел кандидатуру Валерия Ростовщикова на должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Андрей Бочаров предложил на этот пост Валерия Ростовщикова.  Как сообщили V102.RU в регпарламенте, 
Валерий Ростовщиков замещает должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области с 2009 года, имеет многолетний опыт работы в сфере защиты прав человека и пользуется уважением среди граждан, подчеркнули в думе. Напомним, за мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах, за смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни, в 1999 году Указом Президента РФ ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
В итоге депутаты приняли решение рекомендовать Валерия Ростовщикова на пост омбудсмена. 
Напомним, в соответствии с Уставом Волгоградской области региональный уполномоченный по правам человека назначается на должность сроком на пять лет. 
Фото Волгоградской областной думы

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