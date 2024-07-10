В Волгоградской области открыли новый четырехполосный участок трассы Р-22 «Каспий»











Заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в режиме видео-конференц-связи сегодня, 10 июля, дали старт движению по капитально отремонтированному и расширенному с двух до четырех полос участку км 652 – км 657 трассы Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.









- Автомобильная дорога Р-22 «Каспий» – важное звено транспортной инфраструктуры в южных и центральных регионах нашей страны, она востребована как у туристов, так и у грузоперевозчиков. Модернизация этой транспортной артерии – крайне важная задача, которая реализуется Федеральным дорожным агентством. В настоящее время мы наблюдаем, как на дорожной сети нашей страны активно меняются трафик и направления транспортных потоков. Сегодня на отдельных участках трассы Р-22 «Каспий» средняя интенсивность уже превышает 16 тыс. автомобилей в сутки, поэтому остро стоит вопрос о расширении данной магистрали. В прошлом году мы приступили к капитальному ремонту участка с 652-го по 663-й км в Волгоградской области и уже сегодня открываем его первые 5,5 км. После ввода в строй оставшихся километров общая протяженность федеральной трассы в границах Волгоградской области в четырехполосном исполнении составит 80 км, – подчеркнул руководитель Росавтодора.





Благодаря реализации проекта пропускная способность дороги здесь увеличится с 11 до 18 тыс. автомобилей в сутки, а новая разворотная петля на 654-м км обеспечит безопасные маневры автотранспорта в направлении Волгограда и Москвы.





- Вводимый участок трассы Р-22 «Каспий» вблизи поселка Новониколаевский является результатом комплексной и успешной работы федеральных дорожников по расширению дорожной сети с двух до четырех полос. Это самым положительным образом уже сказывается, как на безопасности дорожного движения, так и на комфортности передвижения всех пользователей автомобильных дорог, - отметил заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев.





Фото и видео ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»