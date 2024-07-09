РПН зафиксировал вредные выбросы от пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону

Специалисты аккредитованной лаборатории контролируют уровень загрязнения воздуха в зоне пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, пробы отбираются в зоне влияния пожара на территории жилой застройки.

- Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожарах, - сообщили в ведомстве. - Выявлены превышения по следующим показателям оксид серы, формальдегид, оксид углерода. Контроль качества атмосферного воздуха продолжатся.

Для снижения воздействия продуктов горения на здоровье жителей РПН рекомендует не открывать окна, а если это невозможно, то завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. При сильной задымленности необходимо пользоваться респираторами, а также марлевыми и медицинскими масками, которые нужно периодически смачивать в воде.

Напомним, что возгорание на нефтебазе произошло после атаки БПЛА. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Пока сообщений о ликвидации возгорания не поступало.

Фото из архива V102.RU