Экология

РПН зафиксировал вредные выбросы от пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону

Экология 09.07.2024 13:50
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09.07.2024 13:50


Специалисты аккредитованной лаборатории контролируют уровень загрязнения воздуха в зоне пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, передает V102.RU. 

По информации территориального управления Роспотребнадзора, пробы отбираются в зоне влияния пожара на территории жилой застройки.

- Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожарах, - сообщили в ведомстве. - Выявлены превышения по следующим показателям оксид серы, формальдегид, оксид углерода. Контроль качества атмосферного воздуха продолжатся. 

Для снижения воздействия продуктов горения на здоровье жителей РПН рекомендует не открывать окна, а если это невозможно, то завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. При сильной задымленности необходимо пользоваться респираторами, а также марлевыми и медицинскими масками, которые нужно периодически смачивать в воде.

Напомним, что возгорание на нефтебазе произошло после атаки БПЛА. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Пока сообщений о ликвидации возгорания не поступало.

Фото из архива V102.RU

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