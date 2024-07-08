Владелица KIA Rio взыскала с УК более 300 тыс. рублей за упавшее дерево





Краснооктябрьский районный суд Волгограда поддержал требования местной жительницы о компенсации расходов на ремонт иномарки после падения дерева. Суд пришел к выводу, что инцидент произошел в результате бездействия ООО УК «Волжский край».

По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, старое дерево рухнуло на транспортное средство жительницы Волгограда около дома №179 по проспекту Ленина 10 июня прошлого года. В результате на KIA Rio образовались вмятины и царапины, а также разбилось лобовое и боковое зеркала. Общий ущерб составил более 185 тыс. рублей.

Помимо расходов на ремонт транспортного средства суд также взыскал: штраф - 97 600 рублей, расходы на проведение независимой экспертизы - 8 000 рублей, судебные расходы - 15 000 рублей и компенсацию морального вреда - 1500 рублей.

Организация попыталась обжаловать решение суда, однако Волгоградский областной суд оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Напомним, ранее житель Волгограда взыскал с администрации города более 400 тыс. рублей за поврежденный деревом Ford.