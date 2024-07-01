Мэрия выплатит волгоградцу 460 тыс. за «раненный» деревом Ford





Больше 460 тысяч рублей выплатит администрация Волгограда автовладельцу, понесшему убытки в результате падения дерева. По информации, размещенной на сайте Центрального районного суда, инцидент произошел в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина. В результате на ремонт Ford Focus мужчина потратил 429 тысяч рублей.

– В результате данного происшествия, принадлежащее истцу транспортное средство получило механические повреждения. Указанные обстоятельства были зафиксированы сотрудниками полиции отдела полиции, а для определения реального ущерба, истец обратился к независимому эксперту для проведения независимой экспертизы. Согласно результатам независимой оценки, рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила – 429 952 рубля, расходы на оценку составили – 15 000 рублей, – говорится материалах. – Поскольку упавшее дерево произрастало вдоль дороги Волгограда, истец обратился с досудебной претензией о возмещении ущерба к администрации города. Однако претензия осталась без удовлетворения. В процессе рассмотрения дела судом в качестве третьего лица привлечено МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района» Волгограда.

В ходе разбирательств установили, что дерево, рухнувшее на машину волгоградца, находится за пределами территории многоквартирного дома, а значит, за его состоянием следить органы местного самоуправления и ответственные в них лица.

– Ответственность за вред, причиненный в результате ненадлежащей реализации полномочий по благоустройству территории муниципального образования, возлагается на администрацию Волгограда, – констатировал суд. – Доказательств надлежащего исполнения функций, возложенных законом на органы местного самоуправления, администрацией Волгограда не представлено.

Изучив материалы, суд обязал мэрию Волгограда выплатить автовладельцу сумму в размере 464 713 рублей, в которую вошла не только компенсация затрат на ремонт иномарки, но и расходы волгоградцы на экспертизу, юриста и пр.

Впрочем, у чиновников, не следивших за состоянием деревьев вдоль дорог, еще есть время обжаловать решение Центрального районного суда апелляционной инстанции.