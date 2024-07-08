Экология

В Волгоградской области спасают 235-летний дуб из-за обрушения берега

Экология 08.07.2024 10:52
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08.07.2024 10:52


В Дубовке Волгоградской области специалисты регионального ботанического сада спасают 235-летний Дуб-Патриарх. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, из-за постепенного сползания дерева-долгожителя вместе с грунтом к урезу Волгоградского водохранилища принято решение проведение работ по берегоукреплению. 

Как отмечается в ведомстве, сам дуб находится в отличном состоянии – в этом году на нем даже завязались желуди. Однако, чтобы избежать неминуемой гибели растения, специалисты совместно с инициативной группой ежегодно проводят ряд мероприятий по сохранению памятника живой природы всероссийского значения. 

Чтобы дуб простоял еще многие годы, работники ежегодно укрепляют берег, косят траву и удаляют излишки другой древесной поросли, которая прилегает к местности. 

Фото: региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

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