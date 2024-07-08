В Волгоградской области спасают 235-летний дуб из-за обрушения берега





В Дубовке Волгоградской области специалисты регионального ботанического сада спасают 235-летний Дуб-Патриарх. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, из-за постепенного сползания дерева-долгожителя вместе с грунтом к урезу Волгоградского водохранилища принято решение проведение работ по берегоукреплению.

Как отмечается в ведомстве, сам дуб находится в отличном состоянии – в этом году на нем даже завязались желуди. Однако, чтобы избежать неминуемой гибели растения, специалисты совместно с инициативной группой ежегодно проводят ряд мероприятий по сохранению памятника живой природы всероссийского значения.

Чтобы дуб простоял еще многие годы, работники ежегодно укрепляют берег, косят траву и удаляют излишки другой древесной поросли, которая прилегает к местности.

Фото: региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии