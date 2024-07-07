Расследования

«Иногда люди просто психологически ломаются»: дезинфектор из Волгограда — о «нехороших» квартирах, борьбе с насекомыми и конспирации

Расследования 07.07.2024 09:05
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07.07.2024 09:05

«Помогите, они скоро выселят нас из нашего собственного дома». Такие просьбы от своих клиентов волгоградец Роман Хасполадов слышит едва ли не каждый день. Он — дезинфектор со стажем, который знает, как уничтожить отравляющих жизнь тараканов и клопов, перехитрить крыс и спасти жильцов от невыносимых запахов из «нехороших» квартир. О тонкостях своей работы, брезгливости новичков и выгорании мужчина рассказал корреспондентам V102.RU. 

Шесть лет назад Роману Хасполадову предложили попробовать себя в новой сфере. Тогда молодой мужчина имел весьма расплывчатые представления о профессии и не до конца понимал, с чем же ему придется столкнуться на деле.

— Тяжелее всего оказалось убирать квартиры, в которых умер человек. Если он пролежал в душном помещении хотя бы несколько дней, и соседи в прямом смысле почуяли беду, нам приходится не просто вытаскивать мебель, но и вскрывать полы, снимать плинтуса, а иногда даже штробить бетон, чтобы найти и убрать источник неприятного запаха, — рассказывает волгоградец. — Была у нас одна квартира в  Ворошиловском районе, в которой мы работали две недели! Там мы не просто обрабатывали помещение, в котором неделю пролежал мертвый мужчина, но и расчищали горы мусора. В двухкомнатной квартире собрали 48 кубов отходов, то есть три «Газели». После такого нас уже не напугать ничем.


Роман Хасполадов говорит о своей работе весьма обыденно — специфическая, но уже привычная и знакомая до мелочей. И все же дезинфектор признает, что подойдет она далеко не всем. За несколько лет мужчина приглашал в помощники больше 20 человек. Ни один из них так и не смог найти себя в этом деле. 

— У нас стажировалось немало людей, но в итоге никто из них не остался в нашей команде. Одних не устраивал ненормированный график, другие отказывались работать с «химией» и говорили, что от них все время воняет. А кто-то просто психологически «ломался», заходя на обработку в подвал, видя там трупы кошек и ощущая, как по костюму прыгают земляные блохи, — рассказывает специалист. — Нам, действительно, приходится иметь  дело с не самыми приятными вещами. Например, мы обрабатываем от тараканов волгоградские гипермаркеты и кафе быстрого питания. Заходим на кухню и видим грязь на полу, не вымытую с вечера посуду. Даже готовясь к нашему приезду и зная о необходимости влажной уборки, молодые сотрудники не всегда спешат наводить порядок. А иногда нас просят вывести грызунов. Как-то раз я три дня прикармливал домашнюю крысу, которая убежала от жильцов и появилась в магазине многоквартирного дома. Эти животные ловко обходят ловушки и едят отравленную приманку только тогда, когда других вариантов еды просто не остается. Поэтому сначала кормим, а потом выманиваем. Ту крысу из магазина я, кстати, поймал в клетку и забрал себе. 

Весьма вольготно пугающая горожан живность ощущает себя не только в условиях полной антисанитарии. Иногда незваные гости переселяются из соседних помещений и становятся для хозяев кошмарным сном наяву. 

— Чаще всего насекомые бегут в квартиры из подвала или кочуют от нечистоплотных соседей. Увы, но с поселившимися рядом с вами «грязнульками» сложно что-то сделать. По действующему законодательству их можно выселить, если сумма накопленного ими долга превышает кадастровую стоимость  жилья. Но в нашей практике был такой случай: человек 12 лет не платил за коммунальные платежи и при этом задолжал около полумиллиона. Его квартира в то время оценивалась в два с половиной миллиона рублей, — отмечает  дезинфектор. — Многие клиенты, напротив, так боятся показаться неряхами, что просят нас приехать на вызов в обычной одежде, без логотипов на рабочих сумках и машинах. Вдруг соседи узнают, что у них поселилась какая-то живность? Порой обходим подъезд в поисках путей миграции тех же тараканов и предлагаем обработку жильцам других квартир. Те, как один, говорят: «Нам не надо. У нас такой проблемы нет». А чуть позже вызывают нас на обработку. У вас же не было? В ответ нам говорят: «Да это от них и приползли». Заходим в квартиру и по всем признакам понимаем, что насекомые тут живут уже несколько месяцев. 

После тяжелых рабочих смен Роман Хасполадов нередко ловил себя на мысли — бросить бы все и найти что-то поспокойнее. От таких настроений его спасает очередной звонок: «Помогите, нас буквально загрызли эти насекомые». 

— Людей, которые проводят обработки, в Волгограде достаточно много. Но многие берутся за дело для побочного заработка и не особо вникают в детали. Это заканчивается тем, что нам нередко приходится переделывать работу коллег.  Однажды к нам обращались люди, которые семь раз вызывали специалистов для борьбы с насекомыми и платили за каждый выезд по 7-10 тысяч рублей! А результата не было. Дело в том, что клиент не может наблюдать за работой, потому что в момент обработки он покидает помещение. К тому же, он не знает, ни как должна быть оказана услуга, ни что от нее ожидать, ни какова ее рыночная стоимость. Из-за этого и возникают скользкие моменты, — уточняет Роман. — Но в нашей работе так нельзя, потому как она не только и не столько про заработок. Мы помогаем людям. Звонит, бывает, человек и говорит: «У меня клопы грызут всю семью. И жену, и детей. Мы уже  боимся засыпать». Кому-то жизнь отравляют осы, муравьи, мыши или крысы. Люди живут на нервах и не могут расслабиться у себя дома. Разве в этот момент мы можем сказать, что устали, не хотим ехать? Нет, тут нужно брать и просто делать. 

Автор: Виктория Чумакова 

Фото предоставлены героем публикации 

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